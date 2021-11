Sonsoles Ónega desvela la identidad de la famosa que fue con ella a clase

Sonsoles Ónega es una caja de sorpresas. La presentadora de Ya es mediodía y Ya son las ocho lleva a sus espaldas una importante e interesantísima carrera profesional y personal y, de vez en cuando, deja que los espectadores de Telecinco conozcan algunos aspectos de su parcela más privada.

No es un secreto que mantiene una amistad con la reina Letizia, pero la monarca no es la única famosa con la que la periodista tiene un vínculo especial. Y es que este miércoles, en Ya son más ocho, Miguel Ángel Nicolas, colaborador de ese programa, desveló que Sonsoles fue a clase con la mismísima Elsa Pataky.

En la versión vespertina del Fresh dedicaron unos minutos de la escalera para hablar de lo bueno que está Chris Hemsworth, excusa que aprovechó Nicolás para dar a conocer esta otra noticia: “Lo que no sabrá nuestro público de Ya son las ocho es que tu fuiste compañera de clase de Elsa Pataky.

Sonsoles Ónega habla de Elsa Pataki

"Que eso fue en 1910, que ya tenemos una edad muy mala", dijo Sonsoles, entre apurada y sonrojada. No le hizo mucha gracia dar esta información, pero ella se debe a su público y finalmente desveló su relación con Elsa Pataky.

"Ella era estudiante de Periodismo en el CEU. Estudiábamos juntas y era una chavala estupenda", explicó la presentadora. "Ya hacía sus pinitos, porque salía en Al salir de clase y de vez en cuando la mujer se iba a los rodajes".

La relación entre Sonsoles Ónega y Elsa Pataky

Coincidieron en clase, pero no pertenecían al mismo grupo de amigos, tal y como confirmó Sonsoles Ónega. "No era de mi grupo, pero era querida. Es que en ese momento no había ni móviles ni grupos de Whatsapps ni nada por el estilo, pero era una mujer estupenda".

Estamos seguros de que Elsa Pataky también guarda un buen recuerdo de Sonsoles Ónega. ¿Quién sabe? Quizá vaya como invitada a alguno de los programas que conduce la periodista en Telecinco…