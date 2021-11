Así es el tráiler de ‘Marry Me’, la película de Jennifer Lopez y Maluma

¡Por fin la espera ha acabado! Ha pasado un año desde que se anunció que Jennifer Lopez y Maluma iban a protagonizar una nueva película: Marry Me. Sin embargo, la pandemia no lo puso nada fácil. Se atrasó en dos ocasiones hasta que al fin, este jueves, 18 de noviembre, se ha estrenado el tráiler de Marry Me.

¡Pero eso no es todo! La película llegará a nuestras pantallas el día de San Valentín: el 14 de febrero de 2022. La misma primera fecha que se acordó en 2020. Un día perfecto para reírnos y emocionarnos con Jlo y Maluma en escena.

Desde que se publicó la noticia, muchos fans, tanto de la estadounidense como del colombiano, tenían unas ganas inmensas de poder ver la cinta. Especialmente, porque se trata del primer debut cinematográfico del cantante colombiano. Y quién sabe si después llegarán más oportunidades, ya que cuenta con gran experiencia en la grabación de sus videoclips.

Por su parte, Jennifer Lopez, vuelve a las pantallas casi 3 años después de su nominación a mejor actriz de reparto en los Globos de Oro con el filme, Estafadoras de Wall Street (2019). Ahora, la veremos más romántica que nunca y vestida de novia.

Sobre la película

Marry Me ha sido dirigido por Kat Coiro, conocida por crear series como Modern Family o Shameless, y se ambienta en la ciudad de Nueva York. Asimismo, cuenta en su reparto con grandes estrellas: Owen Wilson, John Bradley, Sarah Silverman y Jimmy Fallon, entre otros.

En escena, comienza a sonar la banda sonora de la película, que aun sigue sin estrenarse. Vemos a la protagonista de la historia, Kat Valdez (Jennifer Lopez), una superestrella de la música ensayando una coreografía para su próximo concierto en la ciudad. Ahí, estará acompañada por su pareja Bastian (Maluma), que también es cantante y ganador de un Grammy. Ambos interpretarán la canción Marry Me ante sus fans.

"Te veo mañana", le dice Bastian a Valdez. Sin ella saber que sería el peor día de su vida. En el día del concierto, Valdez está vestida de un hermoso vestido de novia y esperando a su pareja para salir al escenario. Sin embargo, Bastian está muy ocupado engañando a su novia con otra persona.

A continuación, llega el momento más impactante de la historia. Entra en escena Charlie Gilbert (Owen Wilson), un profesor de instituto divorciado que asiste al concierto obligado por su hija y su mejor amiga. Este sostiene un cartel que dice: "Marry Me". La artista lo lee y responde: ¿Por qué no?

Y hasta aquí el resumen. El resto lo tienes que ver tú por tu cuenta. Sin duda, te darán muchas ganas de conocer el desenlace de este triángulo amoroso.