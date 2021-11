Backstreet Boys: la historia de ‘Black & blue’ y cinco chicos que querían ser como los Rolling Stones

Una sesión de fotos con cinco chicos vestidos de negro sobre un fondo azul, fue el origen del título del cuarto álbum de los Backstreet Boys. Tan simple como eso. Y aunque el quinteto de Orlando sí manifestó su deseo de ser comparado algún día con los Rolling Stones, Black & blue no tenía nada que ver con su homónimo publicado 24 años antes por las leyendas inglesas. ‘Negro y azul’ fue un paso más en el crecimiento musical de la banda, un disco de ventas mundiales millonarias que vio la luz un 21 de Noviembre de 2000. Nick, Howie, Brian, AJ y Kevin lo presentaron para LOS40.

21 años después, recuperamos algunos momentos de esa entrevista realizada por Tony Aguilar en Nueva York.

Una vuelta al mundo a lo Willy Fog

Black & blue fue un disco esperado con impaciencia por los fans de Backstreet Boys, aunque en realidad el anterior, Millennium, había salido solo un año y medio antes. Y para promocionarlo echaron el resto. Como Willy Fog, dieron la vuelta al mundo. Pero no en 80 días, lo hicieron ¡en 100 horas!. La travesía ‘Around the World’ hizo paradas en los cinco continentes: Estocolmo (Europa), Tokio (Asia), Sidney (Australia) Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Río de Janeiro (Sudamérica) y Nueva York (Norteamérica).

Backstreet Boys - Shape Of My Heart Official HD Video

55 horas las pasaron viajando, y las 45 restantes las emplearon en apariciones ante el público. En cada parada, el grupo visitó lugares emblemáticos, ofreció ruedas de prensa, se reunió con sus fans e interpretó a cappella versions del single Shape of my heart (el primero de Black & blue). Cuando concluyeron en Nueva York su vuelta al mundo, se había corrido la voz y miles de fans les esperaban en Times Square. Todo eso ocurría el 21 de Noviembre de 2000, el día que se ponía a la venta el cuarto album de estudio de los ‘chicos del callejón’.

“Un paso más en nuestro crecimiento musical”

Para conocer los pormenores de Black & blue, Tony Aguilar se trasladó al corazón de Manhattan y charló con Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean y Kevin Richardson. Entre los principales aspectos del nuevo disco, el grupo se enorgullecía de su faceta de compositores. En mayo de 2000, habían viajado a las Bahamas con el firme propósito de crear nuevos temas. Y tuvieron suerte: las musas les acompañaron. De las 13 canciones del repertorio del álbum, el quinteto co-escribió cinco y compuso la letra y la música de otras dos (The answer to our life y Time). Era un cambio respecto a los trabajos anteriores que contenían menos creaciones propias. Tanto las letras como el sonido reflejaban un crecimiento personal y musical.

Backstreet Boys, en la presentación de 'Black And Blue en Estocolmo. / Dave Hogan/MP/Getty Images

Así hablaban para LOS40 de la evolución de Black & blue: “Sentimos que hemos dado un paso más en nuestro crecimiento musical. Creo que tenemos más canciones ‘uptempo’ que en el anterior (Millennium). Tenemos más canciones escritas por nosotros en este disco, hemos trabajado con algunos productores nuevos, con Babyface, también con Rodney Jerkins, también hemos trabajado con Franciz & LePont, dos compositores nuevos de Suecia. Creemos haber conseguido un buen espectro con algunas canciones que hemos escrito, algún nuevo experimento en el sonido y algunas cosas viejas también".

Por supuesto, también mencionaron, entre otros, al equipo de productores suecos de los estudios Cherion (Estocolmo) encabezado por Max Martin, donde empezó la grabación.

“Nos gustaría que tal vez algún día fuéramos comparados con los Rolling Stones”

El quinteto de Orlando aclaró en LOS40 cómo había surgido el título del álbum. Llevaban meses dándole vueltas al tema y no se les ocurría nada. La idea de llamarlo ‘negro y azul’ apareció de la forma más inesperada. Aunque según Entertainment Weekly, era un guiño a sus dos lados musicales ('black' en referencia a sus influencias R&B y ‘blue' por su inclinación a las melodías más 'sensibleras'), estaban equivocados. También se habló de la coincidencia con el disco que los Rolling Stones publicaron en 1976 llamado Black and blue. La explicación es muchísimo más simple, aunque el grupo no renegó de ‘Sus satánicas majestades’. Todo lo contrario:

"Sucedió hace un par de semanas, en una sesión de fotos para el álbum, para la portada del álbum, las puedes ver en el libreto. Todos estábamos vestidos de negro y estábamos sobre un fondo azul y nos dimos cuenta y pensamos 'black and blue'. Hablamos con nuestro manager, con la gente de ‘relaciones públicas’ y ellos mencionaron que en 1975, el año en el que nací, los Rolling Stones publicaron un álbum al que llamaron Black & blue... nos gustaría que tal vez algún día fuéramos comparados con los Rolling Stones. Crucemos los dedos”.

No sería la primera vez que el grupo mencionara a los Rolling. En 2009, antes de publicar This is us, Nick Carter reveló: “Hemos venido para quedarnos… queremos ser tan grandes como los Rolling Stones”.

“Muy muy nerviosos”

Los Backstreet Boys reconocieron que estaban “muy muy nerviosos” ante el lanzamiento del nuevo álbum. Creían haber hecho un buen disco y manifestaban su deseo de que a sus seguidores les gustara: “Esperamos que nuestros fans sigan disfrutando de nuestra música tanto como nosotros lo hacemos. Ojalá este álbum funcione tan bien, si no mejor, que el anterior. Siempre hay un poco de temor ya que nadie sabe lo que va a ocurrir”.

Entonces nadie sabia lo que iba a ocurrir, pero ahora sí lo sabemos. Entre otros récords mundiales, Black & blue registró las mejores ventas internacionales de la historia en la primera semana: más de 5 millones de copias. Logró el estatus de Platino en más de 30 países y el Oro en 10 regiones de todo el mundo durante su primera semana en las tiendas. Sin embargo, a pesar de los excelentes resultados, nunca superó las impresionantes cifras de los dos primeros álbumes. Vendió 24 millones de copias en todo el mundo.

Último nº1 del grupo en LOS40

Además, el cuarto album de estudio de los Backstreet Boys contenía su quinto y último nº 1 en la lista de LOS40. El primer single, Shape of my heart, ascendía a la primera posición el 9 de Diciembre de 2000. Los otros singles, The call y More than that, no tuvieron tanta suerte.

Backstreet Boys se despidió de LOS40 con un mensaje a los fans españoles: “Confiamos en que disfrutéis del album. Nuestro aprecio y cariño. Gracias por esperar tanto”. Y el broche final llegó con un variado surtido de saludos y felicitaciones navideñas, en inglés y en español, juntos y en solitario. Pusieron en ello todo su empeño, la verdad: “Hola amigos, somos los Backstreet Boys y feliz Navidad... Merry Christmas and a happy new year... feliz Navidad y próspero año".