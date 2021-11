Camila Cabello y Shawn Mendes rompen después de dos años juntos

Camila Cabello y Shawn Mendes han dado una triste noticia a todos sus fans: han decidido poner fin a su relación después de dos años de noviazgo. Una noticia que llega totalmente por sorpresa y sin ningún tipo de rumor que lo avanzase, de hecho, en sus últimas publicaciones correspondientes a Halloween (hace menos de un mes) aparecían juntos, disfrazados y aparentemente tan enamorados como siempre.

"Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca", han escrito los dos en sus stories de Instagram."Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho vuestro apoyo desde el principio y en el futuro", concluía el texto que tanto Camila Cabello como Shawn Mendes han firmado y publicado.

Camila Cabello y Shawn Mendes han roto / Instagram / @shawnmendes

De momento ninguno de los dos artistas, que acostumbran a ser bastante celosos con su vida privada, ha dado más detalles sobre los motivos que les han llevado a romper su relación.

Camila Cabello y Shawn Mendes: el amor que empezó con 'Señorita'

Fue en junio del año 2019 cuando la pareja de artistas lanzó Señorita y, entre bailes sensuales, miradas cercanas y mucho "I love you when you call me Señorita" los rumores de que entre ellos había algo más que una bonita amistad no tardaron en surgir. Y aunque inicialmente se escudaron en la buena relación que tenían desde que se conocieron en 2014 – un año después lanzaron I know what you did last summer, su primera colaboración – finalmente terminaron por reconocer que se habían enomorado. Una canción que marcó un antes y un después en sus vidas profesionales y personales.

Desde entonces hasta ahora, han protagonizado todo tipo de momentos románticos que han enternecido a sus fans alrededor de todo el mundo, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del panorama musical y celebrity internacional. Desde besos sobre los escenarios más importantes del mundo, hasta bailes en plena calle y pasando por incontables muestras de apoyo mutuo. ¡Hasta llegaron a ampliar la familia! Tampoco podemos pasar por alto el poco común beso que Camila Cabello y Shawn Mendes compartieron con el mundo y con el que consiguieron ser virales.

Un romance que tristemente se acaba, llevándose con él las esperanzas en el amor de seguidores de todo el mundo. Aunque, a juzgar por las palabras de Camila Cabello y Shawn Mendes, todo apunta a que se ha tratado de una ruptura amistosa y que no hay lugar para el rencor entre ellos. Habrá que esperar para comprobar si alguno de los dos cuenta qué ha pasado realmente entre ellos o si, simplemente, se les rompió el amor.