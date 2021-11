Tom Holland y Zendaya hablan, por fin, de su relación: “Todo es extraño, confuso e invasivo”

Probablemente la entrevista que Tom Holland ha concedido a la revista GQ es una de las más esperadas del año. Primero, porque coincide con el lanzamiento internacional del primer tráiler de Spider-Man: No Way Home y, segundo, porque en ella el actor se ha sincerado sobre su presunta relación con Zendaya y sobre aquel beso en un coche que les "robaron" unos paparazzis.

Entre declaraciones relacionadas con cómo lleva la fama, sobre los sueños lúcidos y sobre anécdotas de sus rodajes en el MCU y, ahora, en Uncharted, Holland explicó que se siente tremendamente frustrado por la presión que los medios de comunicación ejercen sobre su supuesta relación con Zendaya. Al fin y al cabo, el cotilleo involucra a dos de las estrellas más grandes del Hollywood joven, además de compañeros en la saga Spider-Man, y no hay diario digital –sensacionalista o no– que no haya tanteado la posibilidad de que estos dos artistas estén juntos.

«Una de las desventajas de la fama es que tu intimidad ya no está realmente bajo tu control, y un momento que piensas que se va a quedar entre dos personas que se quieren se está compartiendo con todo el mundo», explica Holland durante la entrevista con GQ. «Siempre he tratado de ser inflexible a la hora de hablar de mi vida privada, porque ya doy mucho de mí con todo el mundo. Pero durante un tiempo sentimos que nos habían robado nustra intimidad», confiesa el actor.

Cuando le preguntan si su problema es que no están preparados para hablar de si son o no pareja, él responde tajante: «No creo que se trate de no estar preparados. Es que no queremos hacerlo». Además, matiza: «Esto no es algo sobre lo que pueda hablar sin ella. La respeto demasiado. No es mi historia. Es nuestra historia. Y ya contaremos lo que sea cuando estemos preparados para hacerlo juntos», añade el actor de 25 años.

El periodista de GQ le pregunta, ahora a Zendaya, por aquel día en el que varios medios, entre ellos el diario Page Six, publicaron una fotografía tomada por un paparazzi en la que ella y Holland aparecían besándose en un semáforo. «Todo es extraño, raro, confuso e invasivo», respondió la actriz. «El sentimiento que compartimos es que cuando quieres a alguien, cuando alguien te importa, tú deseas que algunos momentos fueran sólo para los dos [...] Es algo sagrado».