La imprescindible canción de Vega sobre salud mental: ‘Bipolar’

No tú no, no…

No tú no, no…

Yo que una vez fui bonita sufría el espejo

Intentando encontrar los defectos que ahora son bellos.

Me repaso las canas y arrugas que minan estimas,

mis demonios se burlan mermando mis expectativas.

Me rebelo contra todo a plena luz...

No, tú no, no

No, tú no, no

He reído, llorado y gritado en un solo segundo.

Ante el ruido mi mente ha huido buscando refugio.

Sacudí mis solapas con rabia gritando:

“¡Despierta! ¡Regresa con brío!

¡Ésta no eres tú, que ésta no eres tú!”.

Buscaré una primavera o

un verano aquí en la playa,

andar descalza Area Brava,

reencontrarme con quien fui.

Prender flores en mi pelo y volar…

No tú no , tú no.

No tú no , tú no.

Abraza tu mente,

que no, tú no,

podrás esconderte,

que no, tú no…

Lograré encontrar

un lugar para las dos.

Donde pueda convivir

con mi peor versión.

Si puedo levantarme y aprender de mis tropiezos,

¿qué hay de malo en sentir así?

Me aporta ser consciente de lo malo y de lo bueno…

¡Y no yo no, no!

¡No yo no, no!

¡No pienso rendirme!

Que no, ya no…

¡No pienso rendirme!

Que no, ya no…

¡Ni a censurarme!

Que no, ya no…

¡Sentir me hace libre!

Respeto mi mente,

su angustia y su brillo,

su trazo preciso,

¡su propio equilibrio!

No, tú no, no.