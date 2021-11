Bruce Springsteen lanza nuevo disco y película con sus conciertos 'No Nukes' de 1979

Todos los fans de Bruce Springsteen esperamos con muchas ganas la nueva gira del artista junto a la E Street Band. El legendario músico ha confirmado que en 2022 volverá a la carretera para llevar a los escenarios sus temas, que ya forman parte de nuestra banda sonora. Pero antes de que este momento llegue, podemos seguir disfrutando de las actuaciones que han marcado la carrera del Boss.

Si hay una serie de shows que están marcados en la carrera de Springsteen, son los que ofreció en el neoyorkino Madison Square Garden bajo el paraguas de la causa antinuclear. Ahora podemos volver a disfrutarlos con la película The Legendary 1979 No Nukes Concerts, que recoge diez interpretaciones inéditas de los conciertos benéficos que ofreció con su banda de referencia.

El filme contiene las interpretaciones mejor grabadas y de la más alta calidad de una época explosiva, en ascenso y de la que hay pocas imágenes de Bruce Springsteen y la E Street Band. La película se ha lanzado en HD en formatos físicos, incluyendo los formatos doble CD con DVD, doble CD con Blu-Ray y doble LP.

Bruce Springsteen - Badlands (The Legendary 1979 No Nukes Concerts)

"Hace unos años, empecé a revisar los archivos de grabaciones de las apariciones de Bruce y The E-Street Band en los conciertos No Nukes de 1979", comenta Thim Zimny, colaborador habitual del músico que ha remezclado este material. "Rápidamente me di cuenta de que eran las mejores interpretaciones y grabaciones en vídeo de los legendarios setenta de la banda, y me dediqué a sacarle todo el potencial a este material. Después de haber trabajado como director y editor principal para Bruce durante los últimos veinte años, puedo decir sin reservas que este nuevo film de noventa minutos restaurado, reeditado y remezclado es el estándar referente para Bruce y la banda en directo durante uno de sus mayores periodos creativos."

La película, una combinación de dos actuaciones capturadas durante los conciertos de varios días de No Nukes, contiene la intensidad de una maratón en el concierto de 90 minutos que ofrecieron Bruce Springsteen y The E Street Band. Entre lo más destacado, encontramos las versiones en ese momento inéditas de The River y Sherry Darling, clásicos del directo como Badlands, Born To Run y Thunder Road, y versiones de Rave On de Buddy Holly y una versión de Stay de Maurice Williams, con Jackson Browne, Tom Petty y Rosemary Butler como invitados especiales.