Lo último en Dance 2021: Acraze, Swedish House Mafia, Becky Hill, y más

Nuestros artistas favoritos siempre están en continuo movimiento con los lanzamientos musicales. Sus discografías crecen con el transcurso de las semanas, llevando así algunos de sus temas a los puestos más altos de las listas de éxitos.

Y es que hay artistas que no pueden faltar en nuestras playlists, como son nuestros DJs favoritos. Swedish House Mafia, el prometedor Acraze, Becky Hill, y muchos más. Precisamente estos forman parte de nuestra lista de Lo último en dance, que recopila los éxitos más actuales de todos estos referentes de la escena de la música dance.

Ahora puedes escuchar esta playlist en la app de LOS40. En concreto, tienes que acceder a la sección Directo de LOS40 Dance. ¡Dale al play!

Como mencionamos en líneas anteriores, uno de los artistas que forma parte de esta lista es el joven Acraze. Con tan solo 26 años, este americano ha conquistado las listas de éxitos con su Do It Do It junto a Cherish, posicionándolo entre las figuras a las que no debemos perder la pista. Su futuro es prometedor.

Tiësto, David Guetta, Kygo, Meduza, Alan Walker y Afrojack son algunos de los referentes que también forman parte de esta lista que para muchos se ha convertido en la banda sonora de sus fiestas. Y es que nadie se cansa de escuchar los nuevos éxitos de todos estos históricos DJs. Históricos porque llevan años en la industria dando de qué hablar con sus hits.

Y tú, ¿ya tienes canción favorita de esta playlist?