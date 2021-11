¿Cómo es trabajar con BTS? Rob Grimaldi, compositor de ‘Butter’, nos lo describe

Si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo es que el K-Pop es un fenómeno imparable. Los artistas que forman parte de esta escena han revolucionado la industria de la música con su talento. Tanto que otros referentes internacionales han mostrado su deseo de colaborar con ellos.

Una de las figuras que ha podido conocer muy de cerca cómo es trabajar con ellos y vivir su éxito es Rob Grimaldi. El productor y compositor estadounidense se ha metido en el estudio con voces de la talla de Monsta X, BLACKPINK y BTS. Grupos referentes, no solo en la escena del K-Pop, sino a nivel internacional.

En LOS40 hemos podido charlar con este reconocido profesional de la música para conocer cómo es la experiencia de trabajar con estos artistas y confirmar si el K-Pop es una moda pasajera o ha llegado para quedarse. ¿Qué tiene el pop surcoreano que otros géneros no tienen? Rob responde a todas estas preguntas.

Pregunta (P): Rob, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es el proceso de producción? ¿Cómo te pones manos a la obra con una canción?

Respuesta (R): Creo que siempre depende de la situación. Mi parte favorita del proceso es trabajar con un artista que tenga una historia por contar y se haya interesado por mí para convertir esa historia en una canción. Para mí, siempre depende de lo que estemos intentando contar. Me gusta prestarle atención a la letra porque creo que las mejores canciones dicen algo único. El proceso normalmente consiste en saber cómo podemos identificar esa historia para ese artista en específico y después crear una canción que refleje eso. Y creo que siempre depende de la situación. Cada canción es diferente y cada proceso es diferente. Un día puedo hacer una canción de R&B que es muy personal y muy significativa y otro día puedo estar haciendo una canción como Butter, que es un up-tempo muy diferente, pegadizo, pop... Me gusta trabajar en géneros diferentes. Es muy divertido.

Rob Grimaldi, compositor y productor de 'Butter' de BTS, entre otros / Foto cedida por TAG Collective

P: Has trabajado con múltiples artistas. ¿Llegan ellos a ti o es al revés?

R: Creo que es diferente en cada ocasión. He tenido mucho éxito en el K-Pop y empezó por accidente. Estaba analizando su estilo de la música y me di cuenta de que tenía canciones en mi disco duro que podrían encajar. Así que mi equipo y yo llegamos a Corea del Sur y pusimos las canciones por allí y conectaron muy rápido. Me di cuenta de que mucho de lo que hago funciona muy bien allí, así que organizamos reuniones con artistas a los que amo y respeto de allí. Creo que es entender cómo hacen ellos las canciones.

P: Has trabajado en la composición y producción de Butter, el éxito de BTS. ¿Cómo fue trabajar con ellos? ¿Cómo fue el proceso?

R: Fue increíble. Con BTS fue una experiencia especial porque creo personalmente que son un grupo increíble de chicos talentosos. Fue un verdadero honor trabajar con ellos porque son un grupo al que admiro, no solo por el talento sino por cómo trabajan y cómo son. El proceso consistió en crear una canción de BTS con un equipo de personas a las que de verdad admiro y respeto aquí. Estábamos muy metidos en crear una canción que mejor les reflejase como grupo y como marca, no solo en la letra por lo que dirían o con lo que se les relacionaría sino también desde el punto de vista del sonido. Quería ayudar a crear algo up-tempo que pudiesen bailar, con el que se pudiesen mover, que pudiese ser una canción de la radio. Era muy importante para mí construir una canción del estilo de las de verano que fuese extremadamente pegadiza.

P: ¿Sabías que iba a ser un éxito?

R: Creo que cuando los oí grabarla por primera vez y nos mandaron la primera mezcla, estaba muy confiado de que iba a ser algo increíble. Es una canción en la que siempre he confiado. Hemos trabajado mucho en ella para que se amoldase a BTS de la mejor manera. Pero a veces tienes esas buenas sensaciones cuando escuchas algo en el que piensas: 'vale, sé que va a triunfar'. Pero no sabía que iba a estar diez semanas en el número 1. Sí sabía cuando escuché el master que habíamos hecho algo especial y nada cambiaría eso.

P: ¿Cómo fue trabajar con RM, integrante de BTS, en la composición de la letra?

R: Increíble. BTS son muy colaborativos. Sus ideas son muy fuertes y tienen muy buen sentido de quiénes son. Tener a un artista que venga y te dé feedback o indicaciones es muy valioso para un productor y compositor porque me dice que saben lo que quieren. Eso es algo relacionado con su identidad que demuestra que creen en ellos mismos. Para dar forma a la canción queríamos asegurarnos de que cada miembro tenía una oportunidad para brillar y creo que eso era extremadamente importante porque son talentosos en diferentes aspectos y necesitábamos reflejar eso en la canción.

P: Desde el punto de vista de productor y compositor, ¿qué crees que tiene el K-Pop que no tiene otro estilo de música?

R: Algo que amo es cuánta intención le ponen al contenido. La música habla por sí sola. Es muy profesional, es muy avanzado. Es guay porque se ven muchos cambios diferentes en una canción así que nunca te aburres. Siempre hay algo con lo que dices: 'oh, no me esperaba eso', algo que es muy guay como oyente. Pero se me ha despertado un gran interés en ver las campañas de marketing de los artistas porque hacen canciones increíbles pero ponen mucho interés en los contenidos, los vídeos, coreografías y creo que eso es esencial para tener hits.

P: ¿El Kpop es una moda pasajera?

R: Creo que está aquí y espero que se quede aquí para siempre porque creo que ofrece algo diferente. La música sé que en América siempre está cambiando, las oportunidades cambian constantemente, los sonidos cambian, los artistas cambian... Y creo que el K-Pop asciende aquí por alguna razón. Hay algo sobre él y sobre los artistas que es extramadamente cautivador para los oyentes y espectadores aquí y espero que siga creciendo.

P: Hablemos sobre los sonidos y estilos musicales que escuchamos en la industria. ¿Cuáles crees que se van a escuchar con más fuerza en el futuro próximo?

R: Creo que todos llegan en olas y eso es lo que hace divertido y que le prestemos atención. Como productor que siempre está haciendo material nuevo, tengo que crear música casi con un año de adelanto sabiendo que tengo todo este tiempo antes de que la canción salga. Para mí, creo, que para responder a esa pregunta... siempre intento estar concentrado para hacer las mejores canciones y poner la producción según salimos porque los sonidos cambian constantemente, los sonidos y las direcciones de la producción. Si puedes concentrarte en construir una canción atemporal y entonces darle forma a todo sobre eso, se convierte en un proceso un poco más sencillo. Un proceso en el que podemos adaptar una canción a un mercado específico por la producción.

P: ¿Qué es lo más loco que te ha pasado como compositor y productor?

R: La más emocionante fue la canción de BTS porque recuerdo cuando terminamos la canción y escuchamos el master que todos estábamos muy emocionados con ella y hablábamos entre todos de que nada lo cambiaría porque trabajamos durante meses en esto. Era algo de lo que nos sentíamos muy orgullosos. Recuerdo la noche en la que salió y el vídeo salió, que como alguien que había escuchado la canción cientos de veces antes de que nadie la escuchase, era una experiencia muy guay ver el estreno del vídeo y ver los comentarios y ver los números el primer día. Porque cuando trabajas con algo con lo que te sientes tan cercano se convierte en tu vida y tener ese momento fue muy satisfactoria para mí.

P: La canción fue Número 1 también en nuestra lista...

R: Estoy muy agradecido de que la escuchéis por allí. Significa mucho para mí.

P: ¿Cuál es el próximo hit de Rob Grimaldi?

R: Esa es una discusión que tenemos cada mañana. Creo que es una bendición despertarte y hacer esto todos los días. La musica para mí es mi lenguaje universal que me permite comunicarme por todo el mundo y me ha abierto muchas oportunidades profesionales y personales de las que estoy eternamente agradecido. Estoy dispuesto a ayudar a alguien a contar su historia y ayudarle a hacer canciones que viven en mi vida para siempre.