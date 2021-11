Lauren Jauregui: “Fui alguien que no era en un grupo para ahora hacer lo que me dé la gana”

Han pasado tres años desde que Lauren Jauregui (Miami, 1996) empezó su carrera en solitario. Tras seis años perteneciendo a Fifth Harmony, una de las girls band más exitosas del siglo XXI, la cantante empezó su carrera en solitario.

La carrera de Lauren empezó siendo tan solo una adolescente de la mano de Factor X. Con 16 años, Simon Cowell la fichó para crear un grupo de música de mujeres. Junto a Camila Cabello, Normani, Ally Brooke y Dinah, Lauren se convirtió en toda una estrella.

Aunque durante esos años Lauren aprendió mucho de la industria musical, ha sido ahora, con su primer EP en solitario cuando por fin ha podido hacer lo que realmente quiere. Prelude es su primer trabajo como solista. Con temas como Colors, Falling y Don’t Wanna Say, Lauren se desnuda emocionalmente como nunca antes.

Para hablar de esta nueva etapa como solista, de toda la música que tiene preparada y de la liberación de poder ser ella misma, Lauren se sienta a charlar con LOS40. Lo hace desde su casa de Miami, cuya sala de estar está llena de plantas.

Con una sonrisa en la cara, mostrando lo orgullosa que se siente por haber lanzado Prelude, Lauren nos concede unos minutos.

Lauren, más libre que nunca

“Me siento libre y con la oportunidad de explorarme”, nos dice sobre Prelude. La artista nos confiesa que lleva trabajando en este proyecto desde 2018. Eso sí, durante el 2020, debido a la pandemia, no encontró fuerzas para trabajar.

“Ahora puedo hacer lo que me da la gana”, asegura la estrella. Lauren no se sintió del todo cómoda con algunos aspectos de Fifth Harmony. Y es que, tal y como nos ha contado, no pudo ser ella misma: “Tuve que empezar siendo alguien que no era en un grupo para poder hacer ahora lo que me dé la gana. Cuando estás en la industria te dicen que tienes que hacer ciertas cosas que no quieres”.

Sobre sus raíces latinas

Teniendo en cuenta que la hemos escuchado cantar en español en temas como Lento o Nada junto a C. Tangana, hemos querido saber si entre sus planes está lanzar música latina.

“Me encanta el reguetón y hablar en español. Soy latina y soy artista por lo que todo lo que sale de mí es latino”, nos cuenta. Además, asegura que entre sus planes no descarta lanzar nuevas canciones en este idioma. Y es que en casa, con su familia, habla en español.

