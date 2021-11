Idris Elba negocia ya entrar en la nueva 007; Ryan Reynolds y Dwayne Johnson, candidatos a James Bond

Ser un actor famoso y cotizado te permite convertirte automáticamente en un solicitante de trabajo para formar parte de la franquicia 007. Da igual si eres multimillonario o uno de los intérpretes mejor pagados de Hollywood: ser James Bond no es solo una cuestión de dinero, sino de formar parte de la historia del cine. Por eso Dwayne Johnson y Ryan Reynolds, al igual que en su momento Idris Elba, Henry Cavill, Tom Hiddleston o incluso Tom Hardy sueñan con convertirse en el nuevo agente Bond tras la partida de Daniel Craig tras Sin tiempo para morir.

No todos ellos lo han dicho públicamente. De hecho, algunos ni se han pronunciado sobre el asunto. Pero es difícil no imaginárselos fantaseando con llevar el esmoquin y la pajarita. Otros, como La Roca, no tienen vergüenza alguna a la hora de expresar libremente lo que piensan sobre el asunto, y explican claramente que desearían ser el nuevo James Bond.

«Mi abuelo fue un villano en Solo se vive dos veces, con Sean Connery. Fue algo genial», explica a Esquire Dwayne Johnson, quien actualmente ostenta los títulos de actor mejor pagado de Hollywood y estrella con más seguidores en Instagram.

Se refiere a Peter Maivia, quien participó en algunas escenas en el bando de los villanos que luchaban contra Connery en la cinta de 1965. ¿Estaría dispuesto Johnson a enfrascarse el traje XXL del superagente más famoso del mundo?

«Me gustaría seguir sus pasos y ser el próximo Bond. Y no quiero ser ningún villano: tengo que ser Bond», remató el actor de Fast & Furious: Hobbs & Shaw y Jungle Cruise. Una forma de ver el futuro que está en sintonía con la de su compañero de Alerta Roja, Ryan Reynolds, a quien también le preguntaron por el asunto y afirmó –con cierta sorna– que querría estar en 007: «He oído que están buscando a un nuevo James Bond. ¿Podrían aceptar un gin tonic canadiense en lugar de un martini? Si es así, me interesa».

SIN TIEMPO PARA MORIR - Tráiler Internacional Final

Idris Elba se suma a una posible nueva entrega

Los rumores de que Idris Elba podría llegar a ser el nuevo James Bond parecen haber llegado a su fin. El propio actor de The Wire y Thor lo desmintió en una entrevista, donde negó que Universal Pictures le haya contactado para formar parte de la franquicia como protagonista. Sin embargo, fuentes cercanas a la major citadas por el diario británico The Sun parecen confirmar que Elba sí que estará en la nueva 007.

La diferencia, según señalan estas fuentes reservadas, es que no jugaría ningún papel protagónico en la trama, sino que haría un papel secundario, probablemente de villano. «Idris ha tenido varias charlas informales con el estudio y le han dicho que hay un papel en la nueva película de Bond para él, si lo quiere», explica esa misma fuente al diario.

«No será el protagonista, pero reconocen y respetan el tirón y el reconocimiento que tiene, y quieren trabajar con él en el desarrollo de un personale completamente original para la nueva entrega [...] Aún es muy pronto para saberlo, pero parece que podría ser el papel del villano». Algo que, desde luego, estaría lejos de zanjar la polémica sobre el nuevo (o la nueva) Bond, pero que abre por fin la puerta a hablar sobre el futuro de la franquicia de forma seria y realista.