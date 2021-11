Un participante de 'First Dates' se mete con Móstoles y su alcaldesa sale a defender la ciudad

Javier sembró la discordia en First Dates. Este madrileño de 29 años acudió hace unos días al programa de Cuatro para encontrar el amor y se presentó ante Miriam, una mujer de 24 años de Móstoles, como un "pijo" de la capital.

Ambos parecían estar dispuestos a conocerse un poco mejor mientras disfrutaban de la cena que les ofrecía el restaurante de Mediaset cuando él, que rápidamente se dio cuenta de que ella no encajaba físicamente con lo que buscaba, lanzó la pregunta que desataría la discordia: ¿Cómo le gustan a Miriam los chicos?".

Miriam, que había escuchado con Javier aseguraba que le atraían las chicas que se cuidan mucho, aseguró que a ella el físico no le importa demasiado. Sin embargo, lo que sí busca en un chico que pueda ser su pareja, es que no sea un cani.

"Claro, es que tú eres de Móstoles, no?", respondió inmediatamente Javier, dando a entender que ella estaba familiarizada con los canis —un tipo de personaje urbano al que comúnmente se le relaciona con un comportamiento superficial, un tanto agresivo y con muy poca cultura o educación— al residir en esta ciudad del sur de Madrid.

Estas palabras no sentaron muy bien a Miriam, que no dudó en espetar un "¿Y qué tiene que ver?", como respuesta a la pregunta de su cita. "No, que yo tengo amigos de Móstoles y he salido por las fiestas de Móstoles y hay mucho cani, ¿sabes?", alegó el de Madrid.

"Claro, porque a lo mejor serían los niñatos de 16 años", le respondió Miriam aunque sin lograr convencer a su cita, que siguió mostrándose convencido de que en sus vistias a Móstoles había visto "canis" de mayor edad de la que su cita estaba estableciendo.

A la mostoleña le sentó fatal

"Que me diga que en Móstoles hay canis me ha sorprendido porque los hay, como en todos los lados. Incluso él vive en un sitio en el que también hay gente así. Me ha sorprendido porque se piensa que yo vivo en el centro de Móstoles en una casa baja o algo. Y yo vivo en una urbanización en una zona nueva", alegó la joven ante las cámaras del programa una vez finalizada su cita con Javier.

Ojo, que vivo en una urba, no en una casa baja del centro de Móstoles, y si me tengo que juntar con no pijos que lleven sudadera, me da igual



El clasismo en First Dates — Cristina Vallejo (@acvallejo) November 18, 2021

Sin embargo, su alegato tampoco acabó de agradar a todo el mundo. Sus palabras sobre el centro de la ciudad en la que reside y las casas bajas hicieron que algunos, al igual que pasó con las declaraciones de Javier cuando estas se emitieron, fueran señaladas como clasistas por parte de algunos usuarios de las redes sociales.

Noelia Posse se ha pronunciado

de gente alta y baja, de gente morena y rubia.

Móstoles es una ciudad rica, más allá de los perjuicios de un chaval que nos conoce de oídas. Y es rica por su diversidad, por su hospitalidad, por su entrega y su coraje. — Noelia Posse/❤️ (@Noelia_posse) November 21, 2021

Las palabras de Javier sobre los canis en Móstoles han trascendido más de lo que el madrileño esperaba y hasta la propia alcaldesa de la ciudad se ha pronunciado al respecto. "Sorprendente que en pleno siglo XXI se siga hablando de cómo son las personas que viven en un sitio u otro por su aparente poder adquisitivo. Móstoles es una ciudad de obreros y arquitectos, de trabajadores industriales y de ingenieros, de mujeres empoderadas y de emprendedores, de gente alta y baja, de gente morena y rubia. Móstoles es una ciudad rica, más allá de los perjuicios de un chaval que nos conoce de oídas. Y es rica por su diversidad, por su hospitalidad, por su entrega y su coraje", insistió la alcaldesa de la ciudad a través de Twitter defendiendo la imagen de ciudad y de los que allí residen.