Leticia Sabater lanza el videoclip de ‘Mi vida es mía’: volando desnuda como una marciana

Como cada Navidad, Leticia Sabater lo ha vuelto a hacer: nos ha vuelto a regalar un tema musical. Y es que la televisiva quiere emular el éxito de Mariah Carey con su 'All I want for Christmas is you', pero aún no lo ha logrado.

Tras sacar 'El polvorrón', 'Trínchame el pavo' y 'You're the Only One', no decae en el intento y ahora ha lanzado 'Mi vida es mía (La Mari)'.

Una canción que subraya el talento de la artista como anfitriona de fiestas, con estrofas como "si hay que beber se va a beber, si hay que fumar se va a fumar" o "que digan que en mi casa hacemos orgías no me preocupa por que mi vida es mía", "si mezclo la mari con cerveza, se acabó una fiesta y otra empieza".

Y, aunque es uno de los temas en el que menos se escucha la voz de Sabater al cantar, sí que habla en primera persona diciendo frases tales como "y no me importa, no me interesa que digan que estoy mal de la cabeza".

Donde sí se le ve es en el videoclip, en el que aparece desnuda, con el cuerpo pintado de colores, cual marciana y volando. Aunque también cambia de imagen y sale como vestida del futuro con tubos por los pechos, su mítico pelo largo rubio platino, bailando y fumando con otro chico.

Una apuesta musical con un popurrí de influencias que han dado como resultado un "plagio del Pepas" según algunos usuarios y un "temazo", para otros. Lo que está claro es que navideño no es.