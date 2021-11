Dani Martín: “Me he reencontrado con El Canto del Loco yendo al psiquiatra”

Como bien dice Tony Aguilar, vuelve a casa el hijo pródigo. Dani Martín, consagrado como uno de los principales artistas de la escena musical española y ganador de la Mejor Canción del Año en LOS40 Music Awards 2021 con Portales, se ha dejado caer esta semana por LOS40 Global Show para hablar sobre el disco y la gira que tiene en marcha, la importancia de la salud mental y su afinidad con Malú.

Una gira con canciones nostálgicas

"Me parecía bonito hacerle un regalo al público que ha estado más de dos años con las entradas y hacer una gira en la que la gente venga a cantar y reencontrarse con los éxitos tanto de El canto del Loco como con los de mi carrera, que forman parte de esa banda sonora de momentos en los que la gente ha sido feliz. Esas canciones tienen la posibilidad de hacerte viajar a lugares que hemos echado de menos".

Su premio en LOS40 Music Awards 2021

"Lo celebré al día siguiente porque esa noche me tuve que ir a dormir. Tocábamos en el Palau Sant Jordi, que lo pusimos patas arriba. Vino David de Estopa a verme y nos lo pasamos muy bien. Tengo que dar las gracias a Barcelona por su civismo y su cariño. Fue mágico ver los ojos y la emoción de todos los catalanes que vinieron a verme".

Afinidad con Malú

"La quiero mucho y la tengo mucho cariño. Además ahora estamos muy afines. Creo que los dos estamos en un momento vital muy bonito. Nos encontramos en la cena de nominados de LOS40 Music Awards y nos lo pasamos muy bien. Hicimos team con Leiva y Melendi y lo pasamos muy bien".

El Canto del Loco

"Me he reencontrado con El Canto del Loco en el confinamiento haciendo Instagram Lives y también yendo al psiquiatra. Tenía muchas cosas de El Canto del Loco anudadas y me he dado cuenta de que fue una etapa preciosa. Cuando te separas de una pareja, con perspectiva, puedes llegar a sentir cosas preciosas. Después del confinamiento estrené el estudio que había hecho en casa. No tuve creatividad durante el aislamiento y me apeteció jugar con esas canciones. Es un homenaje a mi primo David, a Chema, a Jandro, a Iván, a los fans... A día de hoy siento que tuve la suerte de sentarme con mi primo a hacer muchas canciones juntos, canciones que forman parte de la vida de mucha gente".

Dani Martín en el PRESHOW en LOS40 Music Awards 2021

La salud mental

"Para mí es igual de importante ir al psiquiatra que ir al gimnasio. Es una gimnasia mental, aprender a gestionar un montón de cosas que uno no sabe gestionar en el día a día. Quiero normalizarlo porque a veces es una especie de tabú y pedir ayuda es lo más sano del mundo".

Si quieres ver la entrevista completa de Dani Martín en LOS40 Global Show…¡dale al play!