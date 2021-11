Así suena ‘Dos Oruguitas’, el tema que Sebastián Yatra ha compuesto para ‘Encanto’

Sebastián Yatra es uno de los nombres que más resuenan por las arterias que conducen al corazón de Encanto, la nueva película de los directores de Zootrópolis y los creadores de Vaiana. La cinta es una carta de amor a colombia, a sus tradiciones y a la familia, además de una de las obras más musicales de la Disney gracias a la aportación del prestigioso coreógrafo Lin-Manuel Miranda (tick, tick... ¡BOOM!), quien también ejerce de coguionista, y el propio Yatra, quien canta uno de los temas principales de la película, Dos Oruguitas.

«Estoy tan feliz porque voy a estar cantando una de las canciones de la nueva película de Disney sobre Colombia, Encanto», explicó Yatra en un avance exclusivo que os ofreció LOS40 hace unas semanas. «Es una película fascinante que hicieron con muchísimo corazón, muchísimas mariposas y toda la onda del mundo», añadió el cantante colombiano, de 27 años, a quien recientemente vimos en LOS40 Music Awards.

Dos Oruguitas es una de las canciones principales de Encanto; una pieza musical de lo más emotiva que suena hacia el final de la película, cuando la joven protagonista, Maribel Madrigal, conduce la trama hacia uno de sus puntos más importantes y catárticos. Ahí suena en su versión en español, mientras que en los títulos de crédito, al final de Encanto, suena en su versión internacional. «Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre. Siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando», reza la canción, y es imposible que al escucharla no nos brote alguna lágrima a los ojos.

Sebastián Yatra - Dos Oruguitas (From "Encanto"/Audio Only)

Un guiño al drama de Colombia

La letra de la canción parece hacer referencia a la propia trama de la película, pero también podría estar haciendo un guiño a los millones de desplazados colombianos que, ya sea por guerrillas o invasiones extranjeras, se vieron obligados a dejar sus casas para escapar de la barbarie y el hambre, tema al que se hace referencia también a lo largo de Encanto y que da, precisamente, origen al pueblo mágico en el que viven los Madrigal, una familia que posee superpoderes en un pequeño pueblo aislado y protegido del resto de civilizaciones.

El tema que cantará Yatra tanto en inglés como en español ha sido compuesto de forma íntegra por Lin-Manuel Miranda, quien reconoce que ha sido toda una novedad para él: «Es la primera canción que he escrito, de principio a fin, en español», confiesa el actor, director y coreógrafo, de 41 años. «Se trata del viaje de los abuelos de Mirabel que descubren que a veces hay que dejarse llevar, hay que hacer lo imposible», recuerda.

Encanto | Tráiler Oficial | HD

«Muchos ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y la orquestación son diferentes y, a menudo, solo se dan en Colombia», añade Miranda. «Una de las cosas más divertidas es que el acordeón ocupa un lugar predominante en la música. Fue un placer empaparme de artistas que no conocía y explorar de forma más profunda aquellos con los que he crecido como Carlos Vives [quien dará voz a la canción Colombia, Mi encanto], con quien tenemos la suerte de trabajar en esta película. Todo este proceso ha consistido en enamorarse de la música y la cultura colombianas y fundirse con ella».

Encanto está producida por Disney y dirigida por Jared Bush (Zootropolis), Charise Smith y Byron Howard (Enredados) y llegará a los cines el próximo 26 de noviembre de 2021.