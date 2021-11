El tierno gesto de Keanu Reeves con Sandra Bullock que ha emocionado a sus fans

Keanu Reeves (Matrix) es uno de los actores más apreciados por sus compañeros de trabajo y por sus fans. Es un tipo sencillo, humilde, enemigo de las grandes excentricidades, al que se le puede ver viajando en metro de vez en cuando y que siempre tiene una respuesta cercana y sosegada ante cualquier pregunta, por mucho que esta esté fuera de tono. Precisamente esa actitud, tan atípica en una industria que mueve millones como Hollywood, es lo que llamó la atención de Sandra Bullock cuando le conoció en 1994 en el rodaje de Speed.

«Es una persona que te vuelve loca», explica Bullock a la revista Esquire, elogiando la actitud paciente y receptiva del actor. «La primera vez que nos conocimos me pasé mucho tiempo llenano silencios, solo para sentirme cómoda. Y cuando más parloteaba, más callado se quedaba él. Y pensé: '¡No entiendo lo que ocurre! Me mira con ojos confusos. Está callado. ¿He dicho algo que le haya ofendido?'", reflexiona la actriz. «Entonces, un día o dos después, llegaba con una nota diciendo: 'He pensado en lo que dijiste'. Y entonces te respondía».

Hasta tal extremo llegaba la capacidad de escucha de Keanu Reeves que el entonces futuro actor de Matrix se quedó con una frase de Bullock grabada a fuego. Durante uno de sus múltiples encuentros, que en varias ocasiones han despertados los rumores de romance por parte de la prensa, Sandra Bullock le dijo que nunca había probado ni el champagne ni las trufas. Keanu Reeves se quedó sorprendido: «¿De veras?», le preguntó, confuso.

Keanu Reeves (i) y Sandra Bullock acuden a la celebración de la 78 edición de los premios Óscar en Hollywood, California, el 5 de marzo de 2006 / Getty Images / Frazer Harrison

Reeves debió pasar bastantes horas dándole vueltas a un detalle tan, aparentemente, insignificante, porque al día siguiente, mientras se dirigía a una cita con una mujer, decidió darle una sorpresa a su compañera. Bullock estaba haciéndose la manicura con una amiga en un salón. Entonces escuchó cómo una moto se acercaba a su casa y paraba enfrente. Luego sonó el timbre. Al abrir la puerta se encontró a Reeves con un enorme ramo de flores, una caja con trufas y una botella. «Pensé que te apetecería probar el champán y las trufas, para que veas cómo saben», fue toda su respuesta.

Un gesto propio de un galán que se llevó de calle a Sandra Bullock. Desde entonces son buenos amigos. Y aunque nunca han mantenido una relación oficial, sí que es cierto que actor y actriz se profesan un amor casi platónico. «Crecimos juntos pero en caminos paralelos, nos hemos quitado el sombrero y reunido para cenar y tratado de trabajar juntos. Y cuanto más tiempo pasa, más enamorada estoy de ese ser humano», remata Sandra Bullock, elogiando a uno de los actores más queridos por sus compañeros de profesión y por toda la comunidad de fans que le sigue.