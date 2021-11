Ridley Scott anuncia una serie de ‘Blade Runner’ y, de paso, ataca a los milenials por su último fracaso

Ridley Scott no está demasiado contento con los resultados de taquilla de su nueva película, El último duelo. Al fin y al cabo, no es plato de buen gusto que una de las producciones en las que más cariño ha puesto, que la crítica ha comparado con lo mejor de Gladiator y que encima cuenta con cuatro de las estrellas más importantes del momento –Jodie Comer, Adam Driver, Matt Damon y Ben Affleck–, se la haya pegado en taquilla.

La película costó 100 millones de dólares y apenas ha recaudado 30 desde octubre. Un notable fracaso que Scott no experimentaba en sus carnes desde hacía muchos años. Al fin y al cabo, hablamos de un director todoterreno, uno de los últimos artesanos del viejo Hollywood, un hombre que, a sus 83 años, aún sigue entregando producciones con un gran pulso narrativo que son capaces de reunir en una misma sala la a millones de espectadores jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo. Por eso extraña tanto que El último duelo, que se trata de una gran película, haya tenido tan poca recepción. ¿Es por falta de interés en el cine medieval o por un error de cálculo en la publicidad de la película?

El también director de Alien, el octavo pasajero y Blade Runner considera que los culpables de esta batacazo de taquilla no son ni el coronavirus ni el resto de producciones con las que coincide en taquilla. Tampoco lo acahaca a una fallida estrategia de marketing, sino a la dejadez de los milenials. Ellos son, a su juicio, los responsables del descalabre de El último duelo. «Lo que tenemos hoy es a un público que se crió con esos malditos teléfonos móviles. Los milenials nunca quieren que se les enseñe nada a menos que se lo digas desde el dichoso teléfono», dijo durante el podcast WTF.

El Último Duelo | Tráiler Oficial | Subtitulado

La reacción del público joven a este ataque no se ha hecho esperar: «No creo que un sector DETERMINADO del público haya sido la causa del fracaso, simplemente que el cine es como la loteria: a veces triunfas y a veces no», escribe un usuario. «Desde el timazo de Robin Hood servidor no pisa un cine para ver algo de Scott al menos que no salgan aliens», añade otro, entrado en años. «Entiendo que Ridley Scott esté molesto porque The Last Duel no se merece tan poca taquilla. Pero de ahí a decir que la culpa es de los milenials y el móvil... Creo que tiene más que ver con la publicidad que se le ha dado al film, por ejemplo», remata un tercero.

Una nueva Blade Runner

Ridley Scott, sin embargo, está lejos de querer echar el freno a su carrera. De hecho, este mismo viernes estrena La Casa Gucci, donde reúne a su fetiche Adam Driver con Lady Gaga, Jeremy Irons, Jared Leto y Al Pacino, y según ha podido confirmar recientemente la BBC, el oscarizado realizador de Gladiator también tiene en marcha una serie expansiva del universo Blade Runner.

Recordemos que una de las películas que encumbró la carrera de Scott fue la adaptación que hizo de la novela de Phillip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (la otra fue Alien, el octavo pasajero, en 1979, tres años antes), por lo que esta serie, que en 2017 tuvo una brillante secuela dirigida por Denis Villeneuve, sería una suerte de vuelta a las raíces o cierre de un círculo que conectaría con su película más famosa y laureada y le serviría, a la postre, como testamento cinematográfico.

Blade Runner: "como lágrimas en la lluvia" (HD)

Según explica el propio Scott, él y su equipo ya tienen escrita parte de la historia. «Ya hemos acabado el piloto y la biblia para Blade Runner», confirmó a la BBC y a IndieWire. «Vamos a presentar Blade Runner como una serie de 10 horas», añadió. Diez capítulos de una hora de los que aún tenemos muy poca información. ¿Volveremos ver a Rick Deckard encarnado por Harrison Ford? ¿Repetirán algunos de los veteranos personajes de 1982, algunos de los cuales también vimos en la versión de Villeneuve? ¿Será una historia completamente nueva? El tiempo dirá qué nos deparan los replicantes de Ridley Scott. Lo que está claro es que debe hacer algo atractivo para que los milenials puedan disfrutarla en paz.