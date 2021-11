Pet Shop Boys, The Cranberries, The Weeknd y Guns n’Roses llegaron al Nº1 una semana como esta

Esta semana de noviembre del año pasado, The Weeknd repetía en lo más alto de LOS40 con In your eyes, uno de los éxitos de su aclamado álbum After hours. Con el canadiense abre Tony Aguilar el repaso a antiguos números uno en La Máquina del Tiempo, una de vuestras secciones favoritas de #Del40al1CocaCola.

Hace cinco años, en 2015, Twenty One Pilots alcanzaban el primer puesto con Heathens. Este tema del dúo formado por Tyler Joseph y Josh Dun estaba incluido en la banda sonora de El escuadrón suicida y fue número dos de ventas en Estados Unidos. Muy diferente era la canción que coronó el chart en 2011: ¿No podíamos ser agua?, de Maldita Nerea, extraída de su álbum Fácil. Este single encapsula perfectamente la esencia del proyecto de Jorge Ruiz: pop-rock optimista y letras que dan que pensar.

No hubo cambio en 2006 con respecto a la semana anterior: seguían mandando en la lista Dover con Let me out, el tema con el que fusionaban hábilmente rock y ritmos bailables. Y hace veinte años (2001), la primera plaza la ocuparon The Cranberries con Analyse. Fue el primer single de su quinto álbum, Wake up and smell the coffee, y su vídeo tuvo que ser editado, ya que mostraba, en vísperas de los atentados del 11S, a la cantante Dolores O’Riordan en una azotea desde donde se veía un avión pasando entre dos rascacielos. ¡Cómo iban a imaginar los irlandeses que esa imagen se haría realidad pocos días después de forma dramática! Por cierto, siempre es una gozada escuchar a Dolores, a quien seguimos echando mucho de menos…

El dúo inglés de pop electrónico Pet Shop Boys, una de las formaciones más emblemáticas de los noventa, se situó en primera posición en noviembre de 1996 con Se a vida é (That’s the way life is), una canción que se apartaba de su sonido habitual para adoptar tintes de música brasileña. Y en 1991 fueron los rockeros californianos Guns n’Roses quienes tocaron techo en el ránking con Don’t cry, una de sus baladas más potentes.