Las 10 razas de gatos más cariñosas

Los gatos son la mascota favorita de millones de personas en todo el mundo. Aunque para muchos sea considerado un animal arisco y alejado, lo cierto es que los felinos muestran más cariño por sus compañeros de vida de lo que imaginamos. Un simple gesto para ellos demuestra todo el respeto que pueden tener por los seres humanos que conviven con ellos.

Pero, al igual que las personas, los gatos tienen su propia personalidad y carácter. Según Experto Animal, hay razas de gatos que son más cariñosas que otros, pues forma parte de las características de estos tipos. Eso sí. Por norma general, ya que, como mencionamos, cada gato tiene su propia personalidad.

Te dejamos aquí la lista de razas de gatos más propensas a ser dulces y cariñosos con sus dueños:

1. Siamés

El gato siamés es una raza, según este portal, cuenta con una paciencia infinita.

Gato siamés / NancyAyumi (Getty Images)

2. Ragdoll

Estos gatos de gran tamaño llegan a relajarse tanto que dejan todo su cuerpo flojo cuando los cogen en brazos.

Gato Ragdoll / Julia Gomina (Getty Images)

3. Maine Coon

Suelen ser sociales y muy afectuosos con la familia. Les suele gustar el agua y bañarse.

Gato maine coon / Nils Jacobi (Getty Images)

4. Gato exótico

Suelen estar siempre donde la familia se reúne ya que disfrutan de la compañía.

Gato exótico / Arx0nt (Getty Images)

5. Birmano

Si buscas la tranquilidad en un hogar, ésta es tu raza. Son tranquilos y sosegados.

Gato birmano / Celine Garcia (Getty Images)

6. Bombay

También suele ser una raza muy calmada que se adapta a la familia que los acoge.

Gato Bombay / Thomas Leirikh (Getty Images)

7. Habana

Suelen ser tan cariñosos que piden que los acaricien. Esta raza también tiene la característica de ser juguetona.

Gato Habana / 1827photography (Getty Images)

8. Persa

Son gatos muy tranquilos y presumidos. Si le dedicas tiempo, son apegados y dulces.

Gato persa / chen yifei (Getty Images)

9. Scottish fold

Suelen ser gatos amistosos y simpáticos. Se adaptan con facilidad.

Gato scottish fold / Andrii Asaulov (Getty Images)

10. Gato común

Al igual que los persas, si le dedicas tiempo, son cariñosos y muestran apego hacia ti.

Gato común / sanjeri (Getty Images)

En definitiva, casi todos los gatos son dulces y cariñosos si les muestras apego y le dedicas tiempo. Así que si estás pensando en tener uno como compañero de vida, no te lo pienses más. Eso sí, has de ser consciente de que debes cuidarlo como merece. Y recuerda: adopta, no compres.