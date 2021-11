Duras críticas a Madonna en Instagram por lo que dice en estas imágenes

Revolución en las redes sociales y no por un buen motivo. La protagonista en esta ocasión es Madonna. La reina del pop publicó este domingo en su perfil de Instagram unas imágenes relacionadas con su proyecto para V Magazine.

En el cuerpo de las fotos, la cantante expresa entusiasmada su colaboración con el fotógrafo Steven Klein para la revista V Magazine. Ahí es donde aprovechó en agradecer a su equipo de trabajo que la ha apoyado. Pero añadió unos detalles importantes que no podían pasar por desapercibidos entre los usuarios. "Gracias a todos los que nos apoyaron y durmieron en los sofás y trabajaron todos largas horas y gratis para apoyar a madame X", manifestó Madonna.

A continuación, se avecinaron las duras críticas por diversos seguidores. Algunos de los comentarios más destacados son los siguientes: "Chica, tienes dinero. PAGA A LOS ARTISTAS 😂 "trabajando durante horas gratis..." No puedo", "La definición de explotación = Personas que trabajan para ti gratis en nombre del 'arte' " y "Trabajar gratis?? Por qué no les has pagado?? No tienes dinero o algo?".

Otras personas empezaron a soltar comentarios respecto al físico de la artista. "... Pero si el Photoshop está a 15 libras al mes", "Tanto trabajo plástico hecho :(" y "Esa portada no se parece a ti". Sin duda, los internautas no han estado para nada contentos con la intérprete de Material Girl. Aunque eso no es todo.

"El sistema patriarcal está muy contento contigo"

Parece que no era suficiente con linchar a la artista por haber explotado a sus empleados, sino que también por haber reproducido la violencia machista en sus imágenes. La segunda imagen nos muestra al fotógrafo Steven Klein sujetando un cuchillo y a su vez apuntando al cuello de Madonna.

"Así que un cuchillo en el cuello de una mujer es arte? El sistema patriarcal está muy contento contigo", "Un cuchillo en la garganta. ¿De verdad, mi reina? Tenemos tantos crímenes con cuchillo en Londres. Esto es simplemente irresponsable y perturbador" y "El cuchillo en la foto es muy patética" fueron algunos de los comentarios al respecto.

Si la reina del pop quería impactar a sus seguidores con la publicación, parece que lo ha conseguido. Eso sí. La cantante no se ha pronunciado en ningún momento, salvo para subir una última foto donde sale ella misma muy diva.