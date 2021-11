El desagradable comentario de Lequio contra Rosa Benito: “Pena da tu hija vendiendo bragas”

Entre Alessandro Lequio y Rosa Benito no hay una buena relación. Aunque ambos trabajan en la misma productora, los colaboradores no paran de tirarse los trastos a la cabeza y su guerra se ha ido poniendo más fea estos últimos días, llegando a sobrepasar ciertos límites.

Todo empezó cuando El programa de Ana Rosa recordó el episodio de Sálvame en el que Rosa Benito quemó en directo sus alianzas de boda tras su sonada ruptura con Amador Mohedano. Alessandro hizo unos comentarios que no gustaron a la tertuliana de Ya es mediodía y Ya son las ocho y ella bromeó con su edad, afirmando, además, que le daba pena.

Como era de esperar, Lequio no lo dejó pasar y desde el magacín de las mañanas cargó duramente contra la que fuera la cuñada de Rocío Jurado. "Yo sabía que Rosa era muchas cosas, entre ellas una mentirosa que se viste por los pies. Pero ahora me he dado cuenta que también es cortita, pero muy cortita", soltó.

El ataque de Lequio a Rosa Benito

A continuación, Alessandro Lequio la acusó de mentir a toda la audiencia de Sálvame el día que quemó las alianzas. Pero no se quedó aquí. También hizo referencia a los dos ataques concretos que Rosa realizó desde su programa: "¿Lo de mayor? Es un ejemplo más de lo cortita que es. La dueña de la empresa para la que trabaja [Ana Rosa Quintana] es de mi misma quinta, el novio de la presentadora con la que trabaja [Sonsoles Ónega] también es de mi quinta".

Especialmente desagradable fue cuando se agarró a Chayo Mohedano para atacar a la madre. "Habla de pena, pena debería darle su hija que en vez de ponerse la bata de cola para triunfar en los escenarios como hacía su tía, está vendiendo braguitas en una web para adultos. Eso sí que da pena", dijo, dejando atónitos a todos sus compañeros de El programa de Ana Rosa.