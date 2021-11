¿Quién es quién en ‘El hombre equivocado’, la nueva serie turca de Can Yaman?

Las series turcas siguen ganando terreno en nuestra parrilla. Nova es una de las cadenas que más invierte en este tipo de producciones, por eso los espectadores suelen estar pendientes de todos sus estrenos. Y para todos esos seguidores del fenómeno 'made in' Turquía es la serie que estrena el canal temático este mismo jueves. Se titula El hombre equivocado y la gran estrella de esta historia es ni más ni menos que Can Yaman.

El hombre equivocado cuenta la historia de Ezgi (Özge Gürel), una joven que está empeñada en encontrar al hombre perfecto. Por suerte, recibirá ayuda de Özgür (Can Yaman), un apuesto hombre convertido en su consejero amoroso después de firmar un pacto. Pero ellos no son los únicos protagonistas de la nueva serie turca de Nova. Hay muchos personajes implicados y en LOS40 te vamos a presentar a los más importantes. ¿Quién es quién en El hombre equivocado?

Can Yaman da vida a Özgür Atasoy en 'El hombre equivocado' / Atresmedia

Özgür Atasoy (Can Yaman)

Es un empresario con pasta que tiene en su poder el que es uno de los locales más afamados de Estambul. No cree mucho en el amor y ni loco se mete en una relación de pareja. Él cree en la libertad y en las decisiones de cada uno.

Ezgi İnal (Özge Gürel)

Es inteligente y muy empática con los demás, pero sus inseguridades la llevan a tomar decisiones que no son las más acertadas. No está en su mejor momento personal y tampoco en el profesional. Sin embargo, su prima Cansu le deja su apartamento para encarrilar su vida y allí conoce a Özgür (Can Yaman), un vecino que llama mucho la atención.

Ezgi İnal (Özge Gürel) y Özgür Atasoy (Can Yaman) / Atresmedia

Cansu Akman (Fatma Toptas)

Cansu es la prima que ayuda a Ezgi. Pero no es una prima cualquiera, también es su amiga del alma. Al contrario que Özgür, tiene suerte en el amor y en el trabajo. De hecho, su novio, Levent Yazman (Gürgen Öz), es socio en el hospital en el que ella desempeña su labor como relaciones públicas.

Ezgi y sus amigas en 'El hombre equivocado' / Atresmedia

Ozan Dinçer (Serkay Tütüncü)

No hay galán sin su mejor amigo y el de Özgür es Ozan, el popular cocinero de su restaurante. Él no es como su amigo. La suerte no le acompaña en lo personal, pero tiene mucha fe y piensa que pronto encontrará a la persona adecuada. Se interesará mucho por conocer a Deniz, amiga de Ezgi.

Deniz Koparan (Cemre Gümeli)

Deniz es la amiga de la infancia de Ezgi y el interés amoroso de Ozan. Es abogada y trabaja en uno de los mejores bufetes de la ciudad. Es ambiciosa y está empeñada en progresar en su profesión. Viene de un matrimonio fallido. Sin embargo, se cruzará en su camino Ozan y las cosas cambiarán para los dos.

Serdar Öztürk (Sarp Can Köroglu), el médico de 'El hombre equivocado' / Atresmedia

Serdar Öztürk (Sarp Can Köroglu)

Es el chico que ha llamado la atención de Ezgi. Es el médico más conocido del hospital y la protagonista de El hombre equivocado hará todo lo posible para conquistarle. Con lo que no cuenta Ezgi es que Serdar es demasiado ambicioso y le gusta tener el control de absolutamente todo.