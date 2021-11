Karol G confirma que estará en una serie de Netflix: ¿será ‘Sky Rojo’?

Karol G es una de las artistas más solicitadas del momento. La colombiana es una de las reinas de la música actual gracias a temazos como Bichota, Tusa o El Makinon. Y es que tema que saca, tema que se convierte en un hit. De hecho, la cantante está nominada a los premios Grammy en la categoría de Mejor álbum urbano latino por KG0516.

Karol es una mujer de desafíos y, tras triunfar en el mundo de la música, parece que su próximo reto está en la interpretación. La intérprete de SEJODIOTÓ estuvo el pasado fin de semana en el programa estadounidense de Jimmy Fallon. La cantante reveló que estaba trabajando en una serie para Netflix.

Durante el programa, la estrella aseguró que este 2022 su carrera iba a dar un salto a la interpretación. Eso sí, no dijo en que ficción iba a aparecer: “Tengo muchas cosas que quiero hacer, solo quiero esforzarme y ver hasta dónde puedo llegar en todo, tal vez actuando, de hecho voy a actuar”.

La joven no pudo decir mucho más. Solo que desvelará la serie en los próximos meses: “Tengo una sorpresa para mis fans enero. Voy a empezar a rodar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuación. Tengo un personaje, así que me estoy preparando”.

Karol G: ¿en Sky Rojo?

¿En qué momento han saltado los rumores de que Karol G podría estar en Sky Rojo? Ha sido cuando el programa colombiano Lo sé Todo ha confirmado que la producción a la que se refiere la artista es la serie Sky Rojo. La serie española anunció hace tan solo unas semanas que habría una tercera y última temporada.

La serie, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, cuenta la historia de tres prostitutas (Tany Prado, Lali Espósito y Verónica Sánchez) que escapan del club en el que trabajan. Sin duda, nos encantaría ver a Karo G en la ficción. ¿Se uniría a las chicas en esta nueva temporada?