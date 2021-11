Duki viaja a otro mundo con sus gafas de realidad aumentada en ‘Midtown’: ¡mira el vídeo!

Los fans de Duki están de enhorabuena. Su artista favorito acaba de estrenar un nuevo adelanto de su próximo álbum Temporada de Reggaeton. Se trata de Midtown, y con tan solo escuchar los primeros segundos, ya consigue atraparnos por completo.

El argentino había prometido una larga lista de temas que no iban a faltar en las fiestas de todo el mundo. Temas que acabarían llevándonos hasta el suelo perreando. Y, por supuesto, Midtown no iba a ser menos.

Esta canción de sonidos de reggaeton nos trae esa dosis de energía que todos necesitamos. Duki nos trae una historia de desamor en la que habla del sufrimiento por el que pasa tras terminar su relación con la chica a la que amaba. "Mira cómo me dejaste; Estoy pensándote hasta tarde, bebé; Pero mejor despreocupate; Que hay after después del after", dicen algunos de sus versos.

Pero Midtown no llega sola, sino acompañada de un videoclip en el que el artista interpreta el tema a cámara desde una mansión. Además, se pone unas gafas de realidad aumentada y se traslada mentalmente a otra ciudad de noche y protagonizada por la belleza de las luces de los edificios.

Como mencionamos en líneas anteriores, Temporada de Reggaeton es el título del nuevo disco de Duki. Este proyecto verá la luz este jueves 25 de noviembre, por lo que Midtown es el tercer y último adelanto del álbum antes de su lanzamiento. El tracklist está formado por siete canciones. Algunas de ellas ya las hemos escuchado, mientras que otras cuatro serán la sorpresa de todos sus fans.

Artistas de la talla de Paulo Londra, Bizarrap, De La Ghetto y Emilia Mernes han dejado muy claro que ellos también se mueren de ganas por escuchar lo que el argentino va a añadir a su discografía. Y es que lo que es evidente es que sus canciones no tardarán en alcanzar el millón de reproducciones, pues es algo que lleva ocurriendo desde hace años en la trayectoria del artista.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar lo nuevo de Duki?