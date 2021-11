Ya puedes ver en exclusiva el avance más musical de ‘Encanto’, la nueva película de Disney

Encanto es la nueva película de Disney. La Casa del Ratón se ha vuelto a superar a sí misma con una película emotiva y emocionante donde el color, los valores familiares y los espectaculares avances tecnológicos de la animación son sus grandes pilares. Aunque quizás la principal protagonista de esta nueva cinta de los directores de Zootrópolis sea la música: el compositor Lin-Manuel Miranda (director de tick... tick... ¡BOOM! y coreógrafo de En un barrio de Nueva York) ha creado una batería de temas y coreografías animadas –una de los cuales, Dos Oruguitas, la canta Sebastián Yatra– para convertir Encanto en una de las cintas más musicales de la major.

La historia de Encanto sigue a la familia Madrigal, que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica de un pueblo fascinante llamado Encanto. La magia del lugar ha dotado a todos los niños de la familia de un don único, desde una súper fuerza hasta el de poder de curar o comunicarse con los animales. Todos tienen una habilidad... salvo Maribel, quien se siente la única "rara" de la familia. Pero cuando ella descubre que la magia que rodea Encanto está en peligro, aprende que ser 'normal' es el único don que realmente puede salvar a su extraordinaria familia.

Como sabemos que Encanto es una de las películas del año, en LOS40 os queremos ofrecer uno de sus avances más musicales en exclusiva en castellano. En él podemos ver a la joven Maribel cantando uno de los temas principales, donde se presenta a la peculiar familia Madrigal. Allí vemos a prácticamente todos los personajes principales de la historia cantando y bailando felizmente antes de que la chispa que mantiene con vida su pueblo comience a apagarse.

Encanto | Tráiler Oficial | HD

«Muchos ritmos me resultan familiares, pero la instrumentación y la orquestación son diferentes y, a menudo, solo se dan en Colombia», explica Lin-Manuel Miranda. «Una de las cosas más divertidas es que el acordeón ocupa un lugar predominante en la música. Fue un placer empaparme de artistas que no conocía y explorar de forma más profunda aquellos con los que he crecido como Carlos Vives [quien dará voz a la canción Colombia, Mi encanto], con quien tenemos la suerte de trabajar en esta película. Todo este proceso ha consistido en enamorarse de la música y la cultura colombianas y fundirse con ella».

¿Estás preparado o preparada para ver una de las películas más alegres y musicales del año? Encanto llega a los cines el 26 de noviembre. No te la puedes perder.