Adele, Coldplay con BTS y Rosalía con The Weeknd animan la lista esta semana

Muchos y variados movimientos de interés han acaecido en la lista de LOS40 esta semana. El más notable, el número uno de Adele y Easy on me: la británica ha recuperado la posición de honor, sumando así su segunda estancia en lo más alto. La subida más fuerte la han protagonizado Coldplay y BTS con My universe: nada menos que 16 posiciones han ascendido de una tacada para quedarse en el #18. En cuanto a novedades, la de Rosalía y The Weeknd con La fama ha sido más importante, situándose directamente en el #23. También debuta en el chart Cielo hermético, el último single de Fito & Fitipaldis, que se coloca en el #36. Imagine Dragons retienen el récord de permanencia con Follow you, que tras 34 semanas (una de ellas en el número uno), pasa al #34. En el vídeo resumen, Tony Aguilar da puntual cuenta de todos los detalles.