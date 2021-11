7 razones para ver ‘Encanto’: Disney hace magia con su película más musical en años

Encanto es ilusión, magia, arte y entretenimiento; también es un chute de nostalgia para aquellos adultos que deseamos volver a explorar al niño que hay en nuestro interior. Es una película que va directa a nuestro alma: desgrana capa a capa el día a día de una familia que vive en un lugar mágico llamado Encanto y conecta con nuestro corazón al presentarnos a una joven adolescente, Maribel Madrigal, que se siente diferente por el mero hecho de ser el único miembro de su linaje que no tiene los típicos superpoderes que su tierrita les ha otorgado a los demás. Es una rara avis, una oveja negra, y eso nos hace sus cómplices, pues despierta nuestra compasión hacia aquellos que, como nosotros en algún momento de la vida, nos sentimos distintos e incomprendidos.

Además, Encanto es una de las películas más melómanas del estudio Disney, especialmente apta para aquellos que disfrutan con el cine musical. Lin-Manuel Miranda, el coreógrafo más afamado de Broadway, compositor oficial de los números de En un barrio de Nueva York y director de la recién estrenada tick, tick... ¡BOOM! para Netflix, es el encargado de dar vida a esta historia que bebe mucho de la cultura colombiana y otro tanto de los espectáculos musicales que tanta reputación le han otorgado en Hollywood.

Como en LOS40 sabemos que las películas del estudio Disney siempre son un win win y, además, si tienen una buena receta musical detrás, son aún más suculentas, os vamos a dar 7 razones para que no dudéis en llenar los cines para verla a partir del 26 de noviembre.

Encanto | Tráiler Oficial | HD

1. Su música y coreografías

Lin-Manuel Miranda y Germaine Franco son los encargados de dar ritmo y coreografiar los movimientos animados de una de las películas más musicales de la Casa del Ratón. La cinta está plagada de momentos musicales protagonizados por cada uno de los personajes de la familia Madrigal. Son temas que ayudan a presentarlos y a exponer qué papel jugarán en el futuro de la trama.

2. El diseño visual

Los avances tecnológicos han llevado a Disney a hacer películas que no tienen nada que envidiar al cine convencional. Las texturas, los movimientos, los pequeños detalles del pelo de los personajes o los árboles que se agitan de fondo con el viento, así como lo orgánico y natural que resulta todo, hacen de Encanto uno de los grandes prodigios técnicos de nuestro tiempo.

3. La historia familiar que esconde

Más allá de las virtudes técnicas y musicales de Encanto, el tema que trata la película está íntimamente relacionado con los valores familiares, con la necesidad de comunicarse con nuestros seres queridos para comprenderlos en toda su dimensión y complejidad y evitarnos desgracias o arrepentimientos por no haberlo hecho a tiempo. Como toda película Disney, Encanto está llena de valores tradicionales que recuerdan que lo más importante en este mundo son nuestros seres queridos y cómo nos relacionamos con ellos. La vela eterna simboliza perfectamente la llama del amor familiar.

Sebastián Yatra - Dos Oruguitas (From "Encanto"/Audio Only)

4. Las 'Dos Oruguitas' de Sebastián Yatra

El cantante colombiano ha compuesto el tema principal de Encanto, que suena hacia el final de la película en su versión española y al final, durante los títulos de crédito, en su versión internacional en inglés. «Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre. Siguen andando y navegando un mundo que cambia y sigue cambiando», reza la canción. Es imposible que al escucharla no te despierte alguna lagrimita.

5. Lo extraordinario está en lo normal

El personaje principal de la película, Mirabel Madrigal, es una chica que, a diferencia del resto de sus familiares, no tiene poderes especiales. No tiene una fuerza sobrehumana, no puede comunicarse con los animales ni manipular la meteorología. Es, sencillamente, una chica normal. ¿Qué la hace especial? Precisamente su corazón, su profundidad para entender a los demás y empatizar. Tiene el superpoder más importante de todos los que existen: saber amar sin condiciones.

"Welcome to the Family Madrigal" Clip | Disney's Encanto

6. Disney demuestra que sigue viva

Con más de 60 clásicos a sus espaldas, Disney demuestra que está en plena forma a la hora de crear historias que nos llenen de emoción. La película tiene algunas carencias narrativas –quizás el nudo final podría haberse resuelto de una forma más épica– pero tiene un ritmo endiabladamente entretenido, en parte gracias a la imponente experiencia visual y musical que supone verla en una sala de cine, y en parte gracias a unos personajes entrañables, perfectamente delineados y escritos.

7. Es un homenaje a Colombia

Lin-Manuel Miranda, el compositor de la banda sonora y coguionista de Encanto, se ha empapado de los valores colombianos –no en vano ha elegido a Yatra para cantar el tema principal– para hacer de esta película una carta de amor a Colombia, como Coco lo fue para México y su tradicional Día de Muertos. Su música, su gastronomía y sus costumbres son el leit motiv de una historia que también puede entenderse como una alegoría contra los desplazamientos forzados provocados por los conflictos locales, algo que también está reflejado en la trama de la película.