Aprende a tocar la batería con Ringo Starr con este curso online del ex-Beatle

Pocos virtuosos de la batería pueden ser mejores para aprender que Ringo Starr. El que fuera miembro de los Beatles se ha convertido en profesor de un curso online en el que enseña las técnicas y los trucos más relevantes para aprender a tocar este instrumento de percusión. Lo hace a través de Masterclass, un servicio de streaming por el que han pasado importantes personalidades del mundo del deporte, de la política o la cultura. Por ahí han pasado Carlos Santana, Alicia Keys o Metallica, entre otros.

El curso de Starr se extiende a lo largo de 10 clases de vídeo, un total de casi dos horas de sesiones íntimas en las que el beatle comparte no solo conceptos básicos para tocar la batería, sino también sus conocimientos como compositor. Además, dentro de esa faceta de 'paz y amor' que tanto practica, Starr aporta las claves para mantener un espíritu positivo y la manera de "tocar con sentimiento".

"Si puedo dar algún consejo, es amar lo que está haciendo", dijo Starr en un comunicado proporcionado por MasterClass. "En mi clase, no solo enseñaré a los miembros cómo empezar a tocar la batería, sino que también compartiré cómo llevar la creatividad a cualquier cosa que les apasione e inspirarlos a trabajar en algo que aman".

Pero los que no estén interesados en aprender a tocar la batería pueden encontrar estas clases muy valiosas por lo que el músico comparte acerca de las historias personales sobre su vida, incluyendo el tiempo que pasó con los Beatles.

Ringo Starr Teaches Drumming & Ringo Starr Teaches Drumming & Creative Collaboration | Official Trailer | MasterClassCreative Collaboration | Official Trailer | MasterClass

"Los fans tendrán por primera vez una entrada a la vida y carrera de Ringo, desde sus tempranas influencias hasta sus caminos creativos fuera de la batería, incluyendo su trabajo para caridad", dice un comunicado de prensa. "Los miembros dejarán esta clase inspirados en explorar colaboraciones creativas y equipados para comenzar su camino en la batería y así forjar una relación personal con la música".

Para terminar la clase con broche de oro, la última sesión del curso incluye una sesión donde toca Ringo Starr junto el tecladista Jim Cox, el bajista Nathan East, Steve Lukather de Toto y Joe Walsh de Eagles tocando la guitarra, junto a Gregg Bissonette y Jim Keltner uniéndose al beatle en la batería.

Entre 1970 y 2021, Starr lanzó 20 álbumes de estudio en solitario y dos EP como cantante, compositor, productor, colaborador y batería. Starr también ha aparecido en más de 15 películas y ganó un premio de la Academia por Let It Be de 1970 por la partitura de la canción junto a sus compañeros de banda de los Beatles.