V, integrante de BTS, formará parte de la banda sonora de un k-drama

Los chicos de BTS han demostrado que son capaces de conquistar cualquier sector. No solo triunfan en la música. También en los videojuegos y en la gran pantalla. De hecho, algunos de sus conciertos han aterrizado en los cines y han acogido a miles y miles de fans en sus butacas.

Pues bien. Ahora uno de sus integrantes también va a aparecer en un k-drama con su voz. Será en Our Beloved Summer, una serie surcoreana protagonizada por Choi Woo Shik, un amigo muy cercano del artista. Así lo ha anunciado el medio Naver.

De momento se desconocen más detalles acerca de la aparición del integrante de BTS en esta producción televisiva. No obstante, estamos seguros que será todo un éxito.

Our Beloved Summer es una comedia romántica que muestra la historia de una pareja que acaba su relación en malos términos. El documental que grabaron hacía 10 años en el instituto gana popularidad, lo que les obliga a retomar el contacto. ¿Volverán a encontrar la química que les faltaba?

Our Beloved Summer se estrenará el 6 de diciembre de este año. Su público español podrá verlo a través de Netflix y escuchar así la voz de V en la pequeña pantalla. ¡Qué ganas!

La banda sonora de la serie ha sido producida por el director de música Nam Hye Seung. No es la primera vez que trabaja en un proyecto de tal calibre, pues su música ya se ha escuchado en k-dramas como Goblin o Crash Landing On You. Tampoco es la primera vez que V trabaja en un proyecto como este. Sweet Night es el título de la canción que interpretó para Itaewon Class. Casualmente, en este k-drama también aparecía un gran amigo suyo: Park Seo Joon.

Es indudable que V es capaz de hacer cualquier cosa por sus amigos. Y si además está relacionado con su mayor pasión, la música, no se lo piensa dos veces.

Los chicos de BTS están de enhorabuena. Han sido nominados a Mejor canción pop de grupo o colaboración en los Premios Grammy de 2022. Su canción Butter ha sido el motivo de esta candidatura. Y tú, ¿crees que lo conseguirán? Tendremos que esperar al 21 de enero para descubrirlo. ¡Mucha suerte!