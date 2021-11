La tristeza de Shakira cuando escribió ‘No’ y su inmensa alegría al grabarla con su ídolo Gustavo Cerati

Decía Shakira en una entrevista para LOS40 que durante el año y medio en el que estuvo encerrada grabando su sexto álbum, Fijación oral, atravesó diferentes estados de ánimo. Y que por eso, las 10 canciones que contenía, correspondían a sus emociones en el momento de escribirlas. Cuando hizo la letra de No, debía estar muy triste y melancólica... y puede que hasta llorara, como se muestra en el vídeo de la canción. Una mujer con un corazón roto, desolada, cansada de esperar, pone fin a su relación sentimental. Sin embargo, con esta canción, la barranquillera cumplió un gran sueño: colaborar con su ídolo Gustavo Cerati. Y obtuvo también otra alegría: llegar al nº 1 de LOS40 un 26 de noviembre de 2005.

"Mi bebé que tanto me ha costado parirlo"

En junio de 2005, después de dieciocho meses a caballo entre España, Bahamas y Vancouver, encerrada en un estudio de grabación casi doce horas diarias, vino al mundo Fijación oral vol. 1, un disco al que Shakira se refería como "mi bebé que tanto me ha costado parirlo, pero que parece sano y fuerte". En realidad, lo que 'parió' la barranquillera fueron gemelos porque "escribí cerca de 60 canciones de las que seleccioné unas 20 que terminaron siendo la primera parte de este proyecto doble. Tuve gemelos, por decirlo así". La segunda parte llegaría cinco meses después en forma de diez canciones en inglés y se llamó Oral fixation vol. 2.

Perfeccionista incorregible, se concentró más que nunca en los detalles y de nuevo sorprendió con su trabajo más ecléctico, totalmente diferente a todo lo anterior. Shakira se había vuelto a reinventar, más que nada "escapándome un poco del aburrimiento, del aburrimiento de mí misma, porque si no, estoy cada tanto queriendo aparecer de una forma diferente, como que me aburro de mí misma de verme la cara en el espejo, todos los días igual, de cantar siempre las mismas cosas. Evadiendo el tedio".

"En año y medio pasan muchas cosas"

Entre canción y canción de Fijación oral hay grandes diferencias porque corresponden a momentos diferentes del proceso creativo: "Y en año y medio pasan muchas cosas. Uno se alegra, llora, celebra, se queja, fantasea... y todas esas emociones quedaron registradas y documentadas en cada una de estas canciones. Por eso cada una de las canciones de este disco son tan diferentes. Por ejemplo, muy poco tiene que ver La tortura, que es el primer sencillo, en la que tengo a Alejandro Sanz como invitado, tengo ese honor, con las otras nueve canciones del álbum, que son cada una de ellas muy diferentes, porque fueron escritas en circunstancias distintas".

Efectivamente, nada tienen que ver los ritmos up-tempo con pinceladas de reggaetón o flamenco de La Tortura con la romántica balada pop No, que se extrajo como segundo single del álbum. Aunque sí hay algo en común: en ambas colaboran dos artistas latinos admirados por la estrella. Si en La Tortura estuvo acompañada por Sanz, en No participó el argentino Gustavo Cerati: "Dos artistas muy creíbles dentro de la música hispana, grandes compositores y voces únicas".

No, un sueño cumplido

Shakira debió escribir No en un momento muy triste y especialmente melancólico. Porque hay mucho dolor en esa letra ("No se puede vivir con tanto veneno"), considerada una de las más desgarradoras de la artista. La colombiana se pone en la piel de una mujer con el corazón roto, decepcionada y cansada de esperar ("La paciencia se me ha ido hasta los pies) que pone fin a su relación ("voy a pedirte que no vuelvas más") a pesar de seguir enamorada ("siento que me dueles todavía aquí"). Lester Méndez trabajó con ella en la composición de la música: pocos instrumentos y predominio de guitarra y tambor.

Para grabarla, pidió ayuda a quien "siempre fue mi ídolo, la figura máxima del rock latino". Para Shakira fue un sueño cumplido trabajar por primera vez junto al líder de la banda argentina Soda Stereo, de la que se confesó fan absoluta desde pequeña. Gustavo Cerati, además de figurar en los créditos haciendo coros y tocando la guitarra, también colaboró en la producción de No. En la entrevista para LOS40 contaba: "Yo me he encargado de producir cada uno de los temas. Por supuesto, he tenido colaboradores, los mismos de siempre yo diría, pero además de ellos, también Gustavo Cerati que es una gran figura del rock hispano, un gran cantante argentino con el que también tuve la oportunidad de co-producir un par de canciones". Además de No, el 'gran cantante argentino' también participa en Día especial.

"Usaré el amor como puente"

La colaboración de Gustavo Cerati marcó el inicio de una estrecha amistad y de futuras colaboraciones. A partir de 2005 se produjo todo un cruce de halagos mutuos. Shakira le mostró siempre un enorme afecto: "ha sido una gran influencia en mi vida", "no hay nadie como él", "está hecho de puro talento", "soy 'Ceratiana'" o "verte hacer música es más placentero que ir al mejor spa". Por su parte, el argentino confesaba en el canal de 'Gustavo Cerati en primera persona' que gracias a su trabajo junto a Shakira: "desarrollé mucho más la humildad... me sirvió para aprender mucho... ella me producía una fascinación en cuanto a cómo llevaba adelante lo suyo".

La relación Shakira-Cerati fue tan cercana que numerosos medios dieron por hecho que mantenían un romance, aunque nunca se confirmó. Lamentablemente duró solo cinco años. La última vez que trabajaron codo con codo fue en el álbum Sale el sol (2010). En mayo de 2010, Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular isquémico después de una actuación en Caracas. Permaneció en coma más de cuatro años. Falleció en 2014, a los 55 años. Shakira le dedicó estas palabras: "Gustavo, aún nos queda por hacer la canción más importante de todas... te quiero amigo, y sé que me quieres... tal como me enseñaste, 'usaré el amor como un puente', ese que nos une todo el tiempo".

Un día en un astillero mexicano

El video de No, en blanco y negro, está dirigido por Jaume De Laiguana en un astillero mexicano. El rodaje se hizo en un solo día, desde las 7 de la mañana hasta las 7 del día siguiente. Predominan los primeros planos de una afligida Shakira, que incluso llega a derramar lágrimas en un momento del clip. Su imagen es muy natural, sin apenas maquillaje.

Hay escenas en las que la cantante aparece cosiendo unas enormes alas de mariposa. Supuestamente se trata de una metáfora con la que transmite su deseo de volar, de escapar de esa relación tan dañina.

Nº1 en LOS40

Entre los 10 temas de Fijación oral, cuatro consiguieron el puesto más alto en la lista de LOS40. El primero fue La tortura. Su dueto junto a Alejandro Sanz fue líder durante cuatro semanas consecutivas en Junio de 2005. El segundo fue No, su colaboración con Gustavo Cerati, que alcanzó el nº 1 el 26 de noviembre de 2005. Y después de La pared, que estuvo dos semanas en la máxima posición, Shakira obtuvo el récord de permanencia en el podio con Las de la intuición: nada menos que 8 semanas no consecutivas entre el 17 de marzo y el 11 de agosto de 2007.