Entrevista a Susana Cala: “Lola Índigo ha estado ahí apoyándome desde que comencé”

La música es capaz de trasladarnos a un momento y lugar determinados. Y no solo eso, sino que también puede traernos mentalmente a esa persona especial que está (o ha estado) presente en nuestra vida. Los artistas y todos los profesionales de este arte son los que lo hacen posible.

Una de ellas es Susana Cala, la compositora colombiana que ha presentado su nuevo proyecto como artista solista en este 2021. Después de canciones como No Lo Recuerdo, Domingo o 9, Susana nos trae Volverá para seguir conquistándonos.

De este proyecto hemos hablado precisamente con ella. La artista se encuentra con LOS40 a través de la pantalla para contarnos emocionada todo lo que está por llegar, sus objetivos para 2022, la canción que ha compuesto en su carrera y que más le ha inspirado y el método de trabajo con su hermano Juan Pablo Isaza, integrante de Morat. También le ha regalado unas bonitas palabras a Lola Índigo. ¡Aquí va la entrevista!

Pregunta (P): Susana, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta nueva etapa.

Respuesta (R): Laura, muchas gracias por el espacio. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Ojalá a la próxima sea en persona. Llevamos muy poquito con este proyecto, apenas tiene cinco o seis meses. Pero la verdad, ha sido muy emocionante ver cómo la gente vuelve suyas las canciones.

P: Estrenas Volverá. ¿Cómo fue la composición de esta canción?

R: Esta canción es particular porque tiene como tres años. Ésta fue una de las primeras canciones que escribimos para el proyecto. La compuse yo con mi hermano, que también es mi productor, y otros dos compositores colombianos con los que suelo trabajar que se llaman Pablo Benito y Nicolás González. Con ellos nos sentamos un día y escribimos esta canción que habla de ese momento después de terminar una relación larga en la que uno dice: 'bueno, a esta persona la conocía tanto y ahora ni siquiera hablo con ella. ¿Puede ser que a lo mejor pudiéramos arreglar esto que nos separó? O tal vez no'.

P: Para el videoclip, ¿cómo te inspiraste?

R: Realmente creo que la letra de la canción y el mensaje de la canción fueron los que dieron un poco la guía para crear la parte artística del vídeo. Sobre todo es como el sentimiento que genera, como la ausencia de esta persona lo que genera en ti. Estabas acostumbrado a vivir con él. Hay cinco escenarios y cada uno de los escenarios representa un lugar de la casa, a pesar de que se ha grabado en un exterior. Entonces están los colchones, que representan la cama, la cocina, la bañera... Hay diferentes escenarios que reflejan un poco cómo era la relación de esta pareja y cómo ya esta persona no está. Lo único que queda es esa ausencia.

P: ¿Por qué decide Susana Cala lanzar su proyecto artístico como solista y emprenderse en esta aventura?

R: Componer para otra gente es muy lindo porque uno tiene la oportunidad de ponerse en los zapatos de alguien más y a lo mejor cantar géneros que uno no haría para uno mismo. O decir cosas que a lo mejor uno no lo haría con la voz de uno. De hecho, justo ayer salió una de las canciones que escribí, que es un reggaeton, que a lo mejor es una canción que yo en este momento de mi carrera no haría. Pero me alegra mucho haber sido parte de la composición. Pero llegó un punto en el que dije que quería ver cómo sonaban estas canciones en mi voz, cómo sería la producción, cómo serían los videoclips. He estado muy pendiente de todas las partecitas para crear algo nuevo.

P: Lola Índigo te ha deseado toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. ¿Habéis hablado para colaborar?

R: Te confieso que aún no ha habido una conversación para hacer algo juntas, pero yo a Lola la conocí porque durante la pandemia hicimos una sesión de composición virtual a través de Zoom. Ella es queridísima. Ha estado ahí apoyándome desde que yo comencé. Ojalá eventualmente pueda pasar algo así.

P: ¿Cuáles son los sonidos que a ti siempre te han inspirado?

R: Yo estoy más inclinada al lado del pop y siempre crecí escuchando pop pero hoy en día el pop es demasiado amplio. Entonces no es que yo no haga reggaeton o que no lo haría, de hecho algunas de mis canciones tienen un tinte urbano, pero yo crecí escuchando a Joaquín Sabina. Entonces me inclino mucho por intentar hacer letras como lo hacen estos grandes letristas.

P: ¿Son estos sonidos entonces los que escucharemos en tus proyectos?

R: Yo creo que yo no estoy cerrada a ningún sonido. De hecho, una canción que a lo mejor saldrá muy pronto, será una bachata. Me gusta ir coqueteando con varias cosas y empezar a encontrarme porque yo creo que en este punto de mi carrera, donde llevo tan poquito tiempo, lo más bonito es poder experiemntar y ver con qué uno se siente más comodo y lo que la gente recibe también.

P: ¿Cómo te pones manos a la obra para crear una canción? ¿Cuál es tu proceso de creación?

R: Hay diferentes formas. uno puede incluso llegar sin ninguna idea, sentarse y decir 'bueno, vamos a ver de qué escribimos'. Lo que yo hago, o lo que he hecho normalmente que me sirve más, es... hay veces en los que uno está por la vida felizmente caminando y se le ocurre un tema o uno escucha a alguien decir algo y piensa que podría ser el título de la canción. Coges el móvil, que es tan fácil, y lo escribes. Después te sientas con una guitarra y dices 'bueno voy a escribir una canción'. Coges el móvil y ves todos los títulos e ideas que hay y dices 'wow, aquí hay mucho que hacer'. Por ahí empiezo normalmente.

P: ¿Qué llegará después de Volverá? ¿Es la bachata que has mencionado?

R: La bachata va un poquito después. La guardamos para el próximo año. Sin embargo, va a salir una canción antes de que se acabe este año. Así que estén pendientes porque es una colaboración, además. Les dejo que estén pendientes a las primeras semanas de diciembre.

P: En tu familia hay mucho talento y amor por la música. Es el caso de tu hermano, Juan Pablo Isaza. ¿Cómo os inspiráis y ayudáis el uno al otro?

R: Normalmente con Juan Pablo lo que hacemos es escribir canciones para la banda de él, para mí o para otros artistas. Nos funciona más cuando estamos juntos y empezamos una idea de cero. Sin embargo, es una realidad que él está viajando mucho y, por ejemplo, yo ahora estoy en Madrid y él está en Medellín. Entonces a lo mejor no es tan fácil empezar una idea juntos. Entonces yo le mando una idea por nota de voz, él me lo devuelve y así empezamos un poco a rebotar canciones. En el momento en el que nos encontramos empezamos a producirla o la completamos o lo que sea.

P: ¿Qué es lo que más te ha gustado de España?

R: Dios mío. España es espectacular. Yo cada vez que vengo a Madrid, sobre todo, que es el lugar al que más vengo, digo que me voy a quedar a vivir aquí. Esto es una delicia. En este momento me estoy congelando del frío. Pero lo que más me gusta en esta ciudad es que uno camina por todos lados, casi que no me monto en un coche y es lo que me gusta. Siempre hay algo que ver, algo que hacer. Me voy y tomo una copa por aquí, me tomo una tapa por aquí.

P: De todos tus proyectos de composiciones para otros artistas, ¿cuál te ha marcado?

R: Ha habido varios. La primera canción que yo dije 'No puedo creer que yo haya escrito esto' fue una que escribí para Andrés Cepeda, que es un cantante muy reconocido en mi país con el que yo crecí. Y en México tuve la oportunidad también de trabajar con un artista que se llama Ximena Sariñana, que tuvo una canción que escribimos juntas que estuvo nominada a un Grammy, además, entonces eso fue como un hito en mi carrera como compositora.

P: ¿Qué impacto va a tener la música de Susana Cala en la industria?

R: Yo creo que mi música es muy transparente y cuenta historias. Yo creo que la gente al menos es muy fácil que se conecte con ella porque no es tan filosófica y hetérea sino que cuenta historias un poco más aterrizadas a situaciones del día a día. Entonces es mas fácil relacionarse con ellas. Tiene la posibilidad de colaborar con otros artistas, de incluir otros compositores, de darle voz a mujeres, también. Entonces eso creo que es importante.

P: ¿Cuáles son tus propósitos para el 2022?

R: Dios, tengo una lista de objetivos grandes. Mi primer objetivo para el próximo año es sacar un EP o algún disco como darle un objeto, no sé, terminar unas canciones en un disco o un EP. Creo que es el primer paso para cualquier artista que está empezando.