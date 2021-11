Els Catarres tornen amb 'Diamants', la cançó en català més brillant del 2021

La primavera arribarà amb música, la del cinquè disc d'Els Catarres, però per anar obrint boca ens han avançat una d'aquestes pedres precioses que guarden com un tresor des de fa alguns mesos. I és que la Roser, l'Èric i el Jan porten molt de temps treballant en aquest nou disc i que arribarà tres anys després de la publicació de 'Tots els meus principis'.

El que ja sabem d'aquest nou disc és que es dirà exactament igual que aquesta cançó 'Diamants', que és un punt i seguit a la seva carrera. Els d'Aiguafreda ens l'han presentat així aquest matí a l'Anda Ya Catalunya amb el Víctor de la Torre.

La composició l'han fet a tres bandes, partint d'una llavor musical de l'Èric a la que la resta de components hi han posat el seu granet de sorra com per exemple el fragment que recita el Jan. Una de les parts més potents i sentimentals de la cançó ja que la hi dedica a la seva filla, acabada de néixer i a la que mirava als ulls per primer vegada que eren com diamants. Si encara no has vist el videoclip rodat en diferents localitzacions del País Valencià, aquí tens el clip del més nou d'Els Catarres 'Diamants'

Els Catarres - Diamants

Recorda que fa uns mesos Els Catarres ens van visitar per parlar amb el Sergi Sánchez i repassar els seus 10 anys de trajectòria.

Entrevista exclusiva ELS40, 10 anys d'Els Catarres i presentació de la cançó de l'estiu

LLETRA - ELS CATARRES - DIAMANTS ELS CATARRES Trenquem el gel i fem un mar com dos exagerats com dos somiadors nats la glòria és pels agosarats i tu i jo ja hem perdut el cap M'entren les ganes de nedar contra corrent sé que tu em fas més valent, és evident al teu costat puc volar lluny, més amunt i més lleuger que el fum Tu tens diamants als ulls el mapa dels meus astres si mai estic perdut la llum que em torna a casa el vent que em dóna impuls Tu tens diamants, diamants als ulls Som mil ocells en un estol, units com un de sol, una harmonia en ple vol Som els colors de l'aurora sobre els pols tempestes de juliol Tu fas que sembli fàcil viure sense fre i quan perdem l'alè, tornar-ho a fer que m'has fet ric sense haver de tenir res en un món que va al revés Tu tens diamants als ulls el mapa dels meus astres si mai estic perdut la llum que em torna a casa el vent que em dóna impuls Tu tens diamants, diamants als ulls Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso: que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagi fet topar just en aquest punt Són les 7 h i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les Respires Són diamants, són astres, els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa Tu tens diamants, el mapa dels meus astres

Si vols més contingut d'ELS40, no dubtis en subscriure't al nostre canal de Youtube.