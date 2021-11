Marc Seguí presenta su nueva canción: ‘No te lloro más’

La carrera de Marc Seguí continúa imparable. Después de despuntar con canciones como Tiroteo, Haciendo na o 360, el cantante mallorquín regresa con su nuevo single: No te lloro más. Una canción que funciona como single de presentación de su álbum de debut: Pinta y Colorea.

No te lloro más es una canción en la que los sentimientos están a flor de piel y Marc consigue condensar en los versos de este tema esos momentos agridulces de una relación que parece no ir a ninguna parte. La canción conjuga una instrumental muy orgánica, fiel reflejo de la fragilidad de una pareja que tiene los días contados, sin renunciar a preciosos arreglos.

Marc Seguí, en una imagen promocional de su nuevo disco, Pinta y Colorea. / Warner Music

De nuevo, el artista es capaz de crear una atmósfera increíble en No te lloro más, que alberga una gran melodía y frases demoledoras como: "Te aguanté cuando ni tú te aguantabas, se alargó un año una mala semana / me curabas tus propias puñaladas y me llamabas como si nada".

A través de su ritmo y de su musicalidad, esta canción representa lo inevitable: una relación agonizante, en sus últimos momentos, sin solución de continuidad. Y aquí, los falsetes de Marc funcionan como grito ahogado.

Sobre su disco 'Pinta y Colorea'

A través de este disco, el cantante y compositor demuestra sus extraordinarias dotes compositivas en 14 canciones que transitan entre el indie, el pop, el lofi e incluso sonidos urbanos. Un disco con el que pretende consolidarse como uno de los máximos exponentes de la "Nueva Ola Española”.

Como ha publicado su discográfica, Warner, este álbum es "una mudanza introspectiva, desde su infancia a su madurez, pero no es solo una mirada hacia adelante en la madurez, sino una metamorfosis íntima, sin miedo a tener miedo, en la que Marc mira hacia atrás y se cuestiona si madurar es lo que más quiere. Finalmente, desiste en la disputa de lo inevitable".