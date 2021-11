Chenoa y Carlos Baute: ¿Quién de los dos ganaría ‘Tu cara me suena’ si concursaran juntos?

Chenoa es uno de los miembros del jurado de Tu cara me suena que ahora está emitiendo su novena edición. Ha visto desfilar por el programa a multitud de colegas saliendo de su zona de confort y poniéndose en la piel de otros artistas. Uno de ellos es Carlos Baute con el que ha lanzado su última colaboración, El Chisme.

El venezolano hizo un muy buen papel en el concurso. Pero, si los dos participaran en una misma edición, ambos como concursantes, ¿quién de los dos ganaría? Parece que lo tienen claro, no les hace falta ponerse de acuerdo para dar una respuesta.

El venezolano confiesa que le habían propuesto muchas veces participar en el concurso, pero que no se veía capaz porque tenía claro que él no sabía imitar. Finalmente aceptó y no se le dio nada mal. Chenoa asegura que le gustó mucho cuando hizo de Coco.

“O de Celia Cruz, que fue en la prueba. Me dijeron, ‘hazte a alguien diferente a ti y si puede ser, femenino’. Y yo dije, ‘no’. Pero lo debió decir con la boca pequeña porque al final tiró para adelante. “Me enganchó tanto que dije ‘uau, esto es espectacular’”, admite.

Cambiar las canciones

Parece claro que ganaría él porque Chenoa reconoce que a ella se le da fatal. “Yo no me imito ni yo y lo digo en serio porque mi padre muchas veces, que es bajista, es músico, me dice, ‘estúdiate muy bien lo que has hecho en el disco porque te olvidas y luego en el escenario cantas la canción desvirtuadísima y la gente no sabe ni por dónde vas’”.

Baute reconoce que a él como fan no le gusta cuando ocurre eso y recuerda que le pasó en un concierto de Ricky Martin y cambió todas las canciones. “Living la vida loca como una balada y era como no, no, no”, reconoce.

A Chenoa le pasa con Luis Miguel que también es muy dado a cambiar las canciones sobre el escenario. “Claro que soy fan y no me importa”, asegura Chenoa. Pero vamos, que de momento no tiene intención de imitarle en su propio programa.