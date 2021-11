Alejandro Sanz y Alicia Keys: ‘Looking for paradise’ surgió “de la pura magia y encima de un barco”

En una reunión de amigos en Nueva York, Alejandro Sanz y Alicia Keys se dieron cuenta de que "existía magia". Se miraron a los ojos y dijeron "esto tenemos que compartirlo". Compusieron Looking for paradise "encima de un barco" y la canción, "una especie de oasis en medio de todo este desierto", recibió la aprobación principal de sus niños. Pidieron que se la pusiera 47 veces: "si solo me la piden 46 veces, me mosqueo". Looking for paradise, el primer single de Paraíso Express, no solo fue nº 1 de LOS40 entre el 21 de Noviembre y el 4 de Diciembre de 2009. Además, se convirtió en el primer nº 1 global de la cadena musical.

En Noviembre de 2009, coincidiendo con el lanzamiento del continuador de El tren de los momentos (2006), Alejandro Sanz emprendió una intensa campaña promocional con paradas en los estudios de LOS40 y de Cadena Dial. Rescatamos todos los detalles y anécdotas que el artista nos contó sobre su dueto con la estrella neoyorquina.

"Nos dimos cuenta que existía esa magia, esa química"

Alejandro Sanz había conocido a Alicia Keys en Lisboa, años atrás, y volvieron a coincidir en Nueva York, en una reunión de amigos: "De hecho, así es como nació la idea de hacer un dueto Alicia y yo, porque no tenía pensado hacer ningún dueto para este disco, pero nos juntamos en Nueva York con unos amigos y entonces, improvisando, yo con la guitarra y ella cantando nos dimos cuenta que había un lugar común en la música donde nos entendíamos muy bien y existía esa magia, esa química y decidimos que teníamos que hacer una canción".

La diva neoyorkina no era muy dada a grabar duetos. De hecho, había rechazado algunos con importantes estrellas porque no había química. Según confesaba el cantante madrileño: "Ella me contaba precisamente que artistas muy importantes, no voy a decir los nombres, pero muy importantes, a los que ella admira mucho, le habían propuesto hacer duetos. Y ella llegaba al estudio y encontraba que no había la magia y no podía hacerlo. Eso habla de lo honesta y comprometida que está con su música".

"Compusimos la canción encima de un barco"

Looking for paradise nació encima de un barco. Después de que ese 'feeling' mágico surgido entre ambos hiciera que se miraran a los ojos y dijeran: "esto tenemos que compartirlo con la gente", el siguiente paso fue escribir una canción. Lo hicieron sobre el mar: "Compusimos la canción encima de un barco, navegando. Escribimos la letra a medias y Tommy Torres hizo parte de la música, participamos entre todos. Swizz Beatz, el novio de Alicia, también participa en la canción. La canción surgió de la pura magia".

Recordamos que Tommy Torres fue el productor de Paraíso Express y todo un descubrimiento para Sanz: "Es un productor de los que no hay muchos. No contamina las canciones, no las viola, no las convierte en otra cosa. él coge tu esencia, y la potencia, que es lo que debe hacer un buen productor".

Antonio Carmona, al cajón

Antonio Carmona pasó entonces por allí, por Miami. Y Alejandro le abrió las puertas de su casa: "como allí soy un poquito el embajador, intento que se sientan a gusto en mi casa y de darles un poquito de calor". Le propuso que participara con el cajón en uno de los temas del disco, Yo hice llorar hasta a los ángeles. Pero además, tal y como Sanz contaba en LOS40: "También tocó el cajón en Looking for paradise. Lo que pasa es que al final buscábamos un tipo de cajón que no estaba tan bien tocado, era un cajón mucho más tieso, pero le daba a la canción el 'beat' que necesitábamos. Pero sí, lo tocó, aunque dejamos un poco más presente el otro cajón (el del novio de Keys, Swiss Beatz)".

Alejandro Sanz, en la presentación de La Voz, en enero de 2020. / Samuel de Roman/Getty Images

"Un dueto que fluye, sin calzador"

"La canción habla de dos mundos diferentes. La búsqueda del paraíso está en eso, en comunicarse con gente que habla otro idioma. Y cuando escuchas la canción no sientes que pasa de un idioma a otro. Realmente no tengo la sensación de cuándo estoy cantando en inglés y cuándo en español", declaraba el madrileño durante su campaña promocional.

Alejandro destacó especialmente la fluidez de Looking for Paradise: "Cuando escuchas un tema que está en español y en ingles, chirría un poquito, parece que se ha hecho como un 'corta y pega', ponen los trozos casi con calzador. Y aquí no se nota eso. Fluye constantemente la música, y fluye la letra, sin ningún tipo de problemas".

"No hay mal que por bien no venga"

El videoclip se rodó en Brookyn. Alicia aparece en su propio apartamento, decorado de blanco, y Alejandro en el suyo. Ambos tienen sus mundos, pero al final se unen en una fiesta de amigos en un tejado. Un gallego y un británico, ambos de reconocido prestigio, se encargaron de la dirección. Aunque ellos no fueron la primera opción:

"Bueno, al principio hubo unos problemillas, porque teníamos pensado un realizador que luego no llegamos a un acuerdo en cuanto a lo que queríamos para el video y se retiró el proyecto. Pero como dicen que no hay mal que por bien no venga, encontramos a Pedro Castro, que es un gallego divino, que trabaja con Phil Griffin, que es el que hizo todos los videos de Amy Winehouse, y la verdad es que nos hizo este video que a mí me parece muy acertado para la canción. Porque Alicia decía que para ella su paraíso era componer la mejor canción del mundo con un amigo y cantarla con un puñado de amigos, y en este caso en una azotea de Nueva York".

"Una especie de oasis en medio de todo este desierto"

"Todos buscamos algún lugar donde nos sintamos mejor, y esto es lo que hace la canción. Te hace sentirte mejor", comentaba Alicia Keys durante el rodaje del vídeo. Y concluía: "estoy orgullosa de formar parte de esto". Por su parte, Sanz comentaba en Cadena Dial que el clip producía 'buen rollo', al igual que la propia canción, nada más empezar el Oh oh oh oh, na na na na na: "Sí, yo creo que la canción también lo da. Esa cosa optimista de decir 'mira, me pongo esta cancioncita y es como una especie de oasis en medio de todo este desierto que nos da a veces la vida".

"Si solo me la piden 46 veces, me mosqueo"

Alejandro Sanz supo que Looking for paradise iba a ser un éxito, gracias a sus hijos (entonces Manuela y Alexander): "Los niños, la 47 vez que me dicen 'ponme otra vez el disco, papá' todo va bien. Si solo me la piden 46 veces, me mosqueo. Los niños son muy honestos en eso, porque no es que te digan 'esto no me gusta', simplemente lo obvian, no te piden que lo pongas, ni te miran. Cuando veo a los niños, no solo a los míos, sino a los niños en general, tarareando el 'Oh oh oh oh' del principio, ahí me doy cuenta que va a funcionar".

Primer nº 1 global en LOS40

Los niños atinaron, claro. La canción ascendió rápidamente al primer puesto de las listas, tanto en España como en América Latina.

Entre el 21 de Noviembre y el 4 de Diciembre de 2009, Looking for paradise permaneció en el nº 1 en LOS40. Además, el dueto con la intérprete de Fallin' se convirtió en el primer nº1 global de LOS40: ascendió simultáneamente al primer puesto en las listas en México, Argentina, Chile, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Nunca antes un artista lo había conseguido.