Sienna: “Me he puesto al servicio de las canciones: ‘Melancolic’ es la consecuencia a un estado de ánimo”

Álex Sienna lleva toda la vida dedicándose a la música, desde que participó en el programa Veo Veo con 8 años. Sin embargo, no fue hasta 2017 cuando lanzó su álbum debut bajo el nombre de su banda: Sienna.

Después de Trágico y Fugaz (2017), Tiempos de Impacto (2020) y el duro golpe de una pandemia, llega el EP Melancolic. Un trabajo de seis pistas en el que se aleja del pop-rock de dichos álbumes y abraza nuevos sonidos que son la respuesta a una etapa muy concreta de su vida.

Hemos podido charlar con Álex sobre este nuevo lanzamiento que viene con gira, y también sobre otros temas muy relacionados con su EP, como la salud mental o la ferocidad de la industria musical.

Pregunta (P): Al tocar temas como la tristeza, la melancolía o la ansiedad, ¿fue difícil crear estas canciones o más bien fue un alivio?

Respuesta (R): Más que un alivio o una vía de escape, estas canciones son la consecuencia de un estado de ánimo de un tiempo muy concreto. Melancolic es la fotografía de una etapa muy específica dentro del espacio-tiempo en la que se ve todo ese proceso destructivo por el que estaba pasando, incluida la propia percepción de mi mismo. La búsqueda constante de algo que cuando lo encuentre espero saber, la ambición, la forma de autoboicoteranos que tenemos... todo un cóctel que ha hecho que se materialice en estas canciones.

SIENNA - Cómo has podido (Official Music Video)

P: Cómo has podido contiene un mensaje a otra persona pero, ¿puede haber también un mensaje a ti mismo?

R: En muchas partes de la canción, sí. Sí es verdad que aborda dos realidades: la capacidad que tenemos nosotros mismos de autoboicotearnos y de llegar a ese punto tan oscuro, y también un mensaje de esas personas que te rodean y ven tu mal estado y se pueden aprovechar... también es verdad que se puede sacar alguna forma de empoderamiento, en las que parece que quiere despedirse de esa parte tan triste y quiere ver ese punto de luz al final del túnel.

P: Se me para el tiempo fue el primer adelanto, y comentaste que la escribiste en un momento complicado, estando tú solo en el piano...

R: Fue de las primeras canciones que compuse. La sacamos la primera porque era la que tenía cierto equilibrio entre la sonoridad que tenía antes y lo que buscamos ahora. Es como una declaración de intenciones, un canto a la nostalgia de tiempos pasados. Hay frases que hacen referencia a cómo evolucionamos, miramos para atrás y no nos reconocemos. Ese momento en el que no acabas de ubicarte y sientes que se te pare el tiempo y se apaga tu luz. La canción habla de comenzar una nueva etapa antes de que todo lo que conocías se pueda derrumbar.

P: Sueles hablar de la búsqueda de una luz...

R: Yo como músico siempre digo que estoy en constante búsqueda de algo que a pesar de no saber lo que es (puede parecer utópico), cuando lo encuentre creo que sabré qué es lo que me hace falta, esa luz, y cuál es la dirección a tomar.

P: Esto me va a matar la anunciaste con esta frase: "Ser sensible no significa no ser fuerte".

R: Es una de las canciones más especiales del disco. Va un poco sobre la ferocidad de la industria musical, está llena de momentos y productos totalmente autogestionados. Cuando te dedicas a algo artístico, queda todo un poco contaminado por esa realidad. Parece que se va mermando tu capacidad para sentarte y componer tranquilamente y emocionar. En ese momento exploté, y esa sensibilidad o empatía acaba absorbiendo prácticamente todo... y Esto me va a matar reúne todos esos aspectos.

La ferocidad de la industria musical está llena de momentos y productos totalmente autogestionados que parece que te van mermando



P: Háblame de esa intensidad o ferocidad de la industria musical que comentas.

R: No todo el mundo sabe lo que hay detrás de un proyecto y autogestionarlo totalmente. Al final hay una serie de obstáculos y circunstancias... yo tengo mi banda, seguros sociales, alquileres de salas, venta de entradas, un diseño... hay tantísimas cosas que te pueden agotar económica y emocionalmente, sobre todo. Parece que estamos en la sociedad de que tienes que ser superpolifacético, tener un directazo... toda esa ansiedad, esa realidad paralela que tenemos en las redes acaba haciendo un poco de daño.

P: ¿Cómo fue colaborar con Alberto Jiménez de Miss Caffeina?

R: Surgió de una forma muy natural y espontánea. Ya en mi disco anterior tuvimos un acercamiento, pero realmente como estábamos en tiempos rarísimos con la pandemia, no acabó de cuajar, se fue aplazando.... Justo cuando saqué esto me va a matar, me mandó un mensaje: "Álex, me flipa este tema, me mola la dirección que estás tomando". Hablando y hablando surgió de forma espontánea colaborar en esta canción y ha sido un placer tener la voz de Alberto en uno de los tracks del disco.

SIENNA - Esto me va a matar feat. Alberto Jiménez (Audio)

P: La línea general del disco apunta a la salud mental como el tema principal.

R: Tener una buena higiene mental es fundamental. Con respecto a mis trabajos anteriores, el epicentro ha dejado de ser la crítica a la sociedad para centrarme en mí mismo. Eso al final me ha podido pasar factura, dos años de pandemia lo que han hecho ha sido exacerbar algo que ya venia arrastrando desde hace tiempo y al final quedó plasmado en este EP. Siempre digo que si no estás bien, hay que ponerse en manos de un especialista, y sobre todo tener esos momentos para ti, centrarte en el presente y no quedarte en las expectativas de un futuro prometedor o en las cosas que pudieron pasar en un pasado.

P: ¿Cómo llevaste esos meses de confinamiento?

R: Como en muchos sectores, en mi caso fue un golpe bastante duro porque acababa de sacar el anterior disco (24 de enero) y teníamos muchísimo trabajo hasta marzo de ese año. Estábamos llenando salas en Valencia, Madrid, Alicante y todo eso se vio truncado por la pandemia. Todo ese trabajo, esa mochila que venía arrastrando desde hace mucho tiempo se vio truncada y fue una especie de shock al principio.

P: Tuvo que llegar una pandemia para que se empezara a hablar de salud mental...

R: Pienso que todos en la vida pasamos por un momento de tristeza profunda, pero parece que en la actualidad hay mucha gente triste al mismo tiempo. La pandemia ha hecho mucho más evidente muchos problemas que tenemos en este país. La salud mental es uno de ellos, ese tabú que tenemos relegado a un segundo plano. Es bueno que se ponga ahora sobre la mesa y se pongan todos los recursos para ayudar. Todo esto se ha sumado a problemas sociales y políticos que han formado un compendio que afecta a la salud mental de cada uno.

P: ¿Te gustan las redes sociales?

R: Las uso como una herramienta de trabajo. Puedes llegar a obsesionarte, como las utilizo a nivel de trabajo he tenido momentos de decir: "esta publicación podría haberse posicionado mejor". Yo tengo otro perfil en el que publico cosas de mi vida personal, y a todo eso no le hago ni caso. Me gustan las redes pero sí soy consciente del peligro que suponen, por lo que siempre voy con cautela y subiendo las cosas de forma natural y sin obsesionarme.

Era consciente de ese cambio radical en la música, pero me he puesto al servicio de las canciones

P: En cuanto al estilo musical de Melancolic, hay un cambio evidente.

R: Yo era consciente de ese cambio radical, pero me he puesto al servicio de las canciones, a lo que me pedían y sobre todo intenté hacerlo con mucho equilibrio y coherencia con respecto a lo que había hecho antes. No se trataba de disfrazarte, sino de experimentar y evolucionar. Ha salido lo que las canciones han dicho, se tenían que vestir de esa forma porque son la consecuencia a un estado de ánimo, y creo que ha ido en esa línea.

P: ¿Cómo fueron tus inicios en la música y los de la banda?

R: Llevo muchísimo tiempo en la música. Empecé a cantar a los 8 años, fui niño Veo Veo a los 15 y compuse muchas maquetas, con productor desde 2014. No fue hasta 2016 cuando saqué Trágico y Fugaz, un primer disco que nos dio muchas alegrías. Pude telonear a Vetusta Morla en la Plaza de Toros de Alicante, hicimos una pequeña gira, por festivales... fue un proceso que ha ido avanzando poco a poco, haciendo que la gente te conozca, venga a los conciertos... Ha sido un proceso ascendente, luchando mucho e intentando gestionarlo de la mejor forma posible hasta ahora, que estoy en ese punto en el que elegir con quién quiero trabajar y de qué forma. Ojalá vengan muchas más alegrías.

P: Ya tenéis 2 álbumes con pop-rock y este EP en el que se ve que te gusta experimentar.

R: Experimentar y cambiar no sé hacia donde, pero sobre todo hacia donde me pidan las canciones y partiendo del estado anímico de cada etapa. Seguir ofreciendo algo distinto, con un discurso sólido y una lírica que enganche y que tenga verdad, que creo que es lo más importante.

P: ¿Quién te acompaña en la banda?

R: Alfred Lorente, que también ha grabado parte del EP, Díaz Martínez, Rober Tolsa y Raúl Nácher que es mi productor, es increíble y ha puesto las teclas en este EP. Es un placer, nos lo pasamos genial juntos. A pesar de que es como un concepto de banda, al final es de solista prácticamente pero me gusta estar con la misma banda siempre. Cuando tocas con las mismas personas, eso va repercutiendo y esto se va convirtiendo en algo un poquito más grande.

La bidireccionalidad entre público y artista es fundamental, sobre todo en las salas

P: Tratas con mucho cariño a tus seguidores, y mencionas que la bidireccionalidad de las canciones es imprescindible.

R: La bidireccionalidad entre público y artista es fundamental, y es algo que hemos perdido durante la pandemia. Sobre todo en las salas, donde ves si la gente conecta de verdad con las canciones. Era muy bonito ver qué te contaban, la reflexión que habían sacado de la canción o lo que les ha pasado. La fidelización y esa conexión con el artista me parece que hay que cuidarlo.

P: Acabas de anunciar gira. ¿Qué nos puedes adelantar?

R: Estaos preparando un show muy dinámico, muchos viajes introspectivos e intimistas porque vamos a incluir todas las canciones de este EP y una selección de Trágico y Fugaz y Tiempos de Impacto. Creo que va a ser un show con mucha energía pero también con esos momentos de intimidad y conexión con el público. Empezamos el 14 de enero en Córdoba, el 20 de enero estaremos en la Sala Caracol de Madrid. Pronto anunciaremos más fechas por el norte, en ciudades en las que nos quedamos a las puertas debido a la pandemia (Valladolid, Bilbao...).