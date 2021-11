Sara Carbonero, Alejandro Sanz o Vanesa Martín entre las celebs que dan su último adiós a Almudena Grandes

Este sábado 27 de noviembre fallecía Almudena Grandes, a sus 61 años, a causa de un cáncer. Será recordada por muchos como “la escritora de la memoria” y, como era de esperar, el mundo de la cultura y de la política se han volcado en su despedida.

Muchas personalidades relevantes de nuestro país quisieron acercarse este fin de semana por el Tanatorio de La Paz para decirle adiós a una mujer comprometida con su país, con la literatura, con el feminismo y con sus ideas de izquierdas.

La portavoz del grupo mixto en el Ayuntamiento y miembro de Recupera Madrid, Marta Higueras, ha anunciado que presentará una moción de urgencia en el próximo pleno municipal para que sea nombrada hija predilecta de Madrid y tenga, además, una calle, plaza o biblioteca en su honor.

Una de las figuras más relevantes de la literatura españolas se fue dando guerra, como era ella, incansable luchadora. El pasado octubre ya anunciaba que un año antes le habían diagnosticado un cáncer. No se rindió, pero llegó su hora y se fue en su casa de Madrid, rodeada de los suyos. Y se lleva el cariño de muchas personas que van sumando despedidas en redes.

Muchos la recordarán por el gran proyecto literario que comenzó en 2010. Episodios de una guerra interminable, es una saga de seis novelas que atravesaban lo peor de la historia del siglo XX. Se puso del lado de los perdedores y les dio voz y recuerdo.

Despedida en Sábado Deluxe

Uno de los colaboradores del programa estaba especialmente tocado por la noticia. Kiko Matamoros era primo de Almudena Grandes. "Es un día triste para todos, son muchas las personas que han disfrutado durante muchos años de su escritura", manifestaba. “En la familia la queríamos muchísimo, ha sido una auténtica pena", añadía.

El presentador, Jorge Javier Vázquez, también reconocía que ha dejado mucha gente rota: “No me lo esperaba, era jovencísima, yo no me podía creer la noticia cuando la he leído. Para mí, El corazón helado me parece una novela impresionante".

Todavía nos ha dejado una novela más que se publicará de manera póstuma y que formaba parte de sus Episodios de una guerra interminable. “Hay un inédito que se publicará en breve, que forma parte de esos Episodios Nacionales, ella que era tan admiradora de Pérez Galdós", anunciaba Matamoros.

También quiso despedirse de ella en redes con una escueta frase: “Eres parte de mi infancia, de mi primera juventud y un motivo de indisimulado orgullo. Siempre fuiste libre y arrolladora. DEP Almudena ❤️”.

Ahora nos queda su obra para seguir recordándola.