Alerta alimentaria: Retirado este chocolate en España por la presencia de alérgenos no declarados

España ha recibido una alerta alimentaria procedente de Alemania con la que ciertas personas deben tener mucho cuidado. Y es que un popular chocolate cuenta con la presencia de alérgenos no declarados en su etiqueta.

Se trata de las barritas de chocolate Vantastic Schakaberry, de la marca germana Vantastic Foods. Tal y como informa la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) del Ministerio de Consumo, se procederá a la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

¿Qué alérgeno no etiquetado contiene?

Como decimos, la alerta se debe a que barritas de chocolate Vantastic Schakaberry que se encuentran en los supermercados contienen un alérgeno que no consta en la etiqueta: el cacahuete. Es por ello que Aesan, como medida de precaución, recomienda "a las personas alérgicas al cacahuete que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo".

Vantastic Schakaberry, las barritas de chocolate afectadas / Vantastic Foods

Además, la propia agencia añade que ha sido distribuido por las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia y Madrid, lugares del territorio nacional en los que dejaremos de ver muy pronto los lotes afectados.

Asimismo, también se ha facilitado a todo el mundo varios datos relevantes del producto. Se trata del número de lote y fecha de caducidad, los cuales puedes conocer a continuación: lote I39123471 (16.09.2022), lote I38423471 (16.09.2022) y lote J40123491 (01.10.2022).

No es un riesgo para el resto de la población

Por otro lado, Aesan deja claro que las barritas Vantastic Schakaberry no suponen un riesgo para todas aquellas personas que no tengan impedimento alguno a la hora de consumir cacahuete: "el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población", han publicado en letras mayúsculas en su página web.

De esta forma, todos aquellos que sean alérgicos al cacahuete deben andarse con mucho ojo cuando vayan a hacer la compra por si se encuentran con algún producto procedente de los lotes mencionados. Mientras tanto, ya están siendo retirados de las cadenas que lo tienen a la venta en sus estanterías.