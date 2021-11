Pablo Alborán confiesa lo que es capaz de hacer por su perro: “Lo peor de todo es que me han visto”

Pablo Alborán siente devoción por su perrito Terral. El malagueño ha compartido en varias ocasiones el amor que siente hacia su amigo de cuatro patas, halagando lo bueno que es. Y es que este labrador de color chocolate se ha compartido en el mejor compañero del cantante.

De este modo, el artista nos tiene acostumbrados a enseñarnos fotos y vídeos de la mascota. Lo que no sabíamos era hasta dónde era capaz de llegar Pablo por defender al pequeño Terral.

El intérprete de Vértigo ha compartido con sus más de seis millones de seguidores y seguidoras de Instagram una de las anécdotas que ha vivido este fin de semana junto al perrito. Tal y como describe Pablo, se trata de un “momento ridículo” que más de un dueño de perros entenderá.

“Hoy me ha pasado una cosa muy ridícula y surrealista”, empieza diciendo el cantante. “Como sabéis, tengo un perro que es muy bonachón y que ladra en muy pocas ocasiones”, continúa explicando Alborán.

Ha sido entonces cuando el cantante ha explicado que estaba paseando con él por el barrio cuando un grupo de perros han empezado a ladrarle a través de una de verja: “Le estaban ladrando de mala manera porque hay ladridos bien y ladridos mal”.

Lo que no entiende Pablo es por qué Terral no le devuelve el ladrido cuando pasa esto. ¿Y qué ha hecho? Pues responderle él a los perros: “Así que bueno, les he ladrado yo”.

Una acción con la que sentirse identificadx

“Yo sé que os ha pasado. Que en vuestra cabeza alguien os estaba diciendo ‘ladra’”, ha dicho el cantante. Pero eso no ha sido todo, tal y como ha confesado, alguien le ha visto: “Lo peor de todo no ha sido eso, lo peor es que me han pillado”.

Sin duda, Pablo ha hecho sonreír a más de una persona cuando ha escuchado su anécdota. Desde Gianmarco hasta Eva González han comentado. Estos son solo algunos de los comentarios:

Gianmarco: 😂😂😂🤪🤪

Malú: 😂😂😂😂 Te amo.

Eva González: Lo tuyo es mucho Pablete

Sin duda, Terral tiene un dueño con el que no se lo pasa nada mal. Y es que el malagueño sabe cómo ver el lado bueno de las cosas y sacar una sonrisa de cada momento.