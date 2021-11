First Dates Café abre su casting

First Dates Café está a la vuelta de la esquina. La versión matutina de First Dates, que finalmente se llamará First Dates Café y no First Dates Launch, y que estará conducida por Jesús Váquez, ya está calentando motores y ha abierto un cásting para dar con los primeros solteros dispuestos a encontrar el amor antes de media tarde.

Aunque todavía se sabe poco más sobre el formato que emitirá Cuatro, la cadena ha comunicado públicamente que ya se encuentra buscando a solteros. El único requisito que se requiere para acudir al programa y tener una cita a ciegas ante las cámaras es ser mayor de 18 años.

Los interesados en participar en la versión del mediodía de Frist Dates pueden inscribirse a través de un formulario localizado en la web de Cuatro o llamar por teléfono al 609 35 98 84.

First Dates Café

First Dates Café está producido por Cuatro en colaboración con Warner Bros, y se trata de una nueva versión del 'dating show' en la que habrá un nuevo equipo de camareros que atenderán a los invitados al programa en un ambiente un poco más desenfadado que el del restaurante de First Dates.

En First Dates Café las citas trascurrirán en la barra o en mesas altas y en lugar de compartir una cena, los participantes del formato disfrutarán de una propuesta gastronómica adaptada al horario diurno.

Pendientes del estreno de First Dates Crucero

First Dates Crucero / Cuatro

Además de la versión matutina de First Dates, Mediaset tiene pendiente el estreno de la segunda travesía de First Dates Crucero. En este caso, y debido a la incompatibilidad de agenda que suponía para Carlos Sobera las grabaciones de este especial y la de Secret Story, el formato también tiene al frente a Jesús Vázquez.

En Frist Dates Crucero las citas que están por ver son a bordo de del barco MSC Grandiosa de MSC Cruceros. ¡Habrá que ver si los solteros encontraron el amor en alta mar!