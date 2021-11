La emotiva felicitación de Laura Escanes a Risto Mejide que incluye a Adele

Risto Mejide cumple este lunes 29 de noviembre 47 años. El publicista y presentador está de celebración y su mujer, la influencer Laura Escanes no ha querido desaprovechar la oportunidad para desearle públicamente un feliz cumpleaños y lo ha hecho de una forma muy romántica: con un video cargado de besos y unas palabras muy románticas.

Escanes (25) y Mejide llevan juntos desde 2015, cuando empezaron una relación que fue duramente criticada por la diferencia de edad que existe entre lo dos. Sin embargo, la pareja demostró que lo suyo era amor verdadero y solo dos años más tarde se dieron el sí quiero. Y desde entonces, no han dejado de derrochar imágenes de felicidad, algo, que Escanes ha querido aprovechara para felicitar a su marido.

La influencer ha colgado este lunes un video en el que recopila los mejores momentos que ha pasado junto a su marido y también junto a la hija que tienen en común desde el pasado octubre 2019. Y sin duda, los grandes protagonistas han sido los besos.

En el video se puede ver a Laura y a Risto disfrutando de sus primeros encuentros, de los momentos divertidos que pasan en casa junto al piano, de una escapada a Roma, de los viajes a Menorca, del embarazo de la influencer, del nacimiento de su hija y de los buenos ratos que la familia pasa en su recién adquirida vivienda en la Cerdaña.

Unas palabras preciosas y la BSO triste de Adele

Además del vídeo con el que Escanes ha recopilado seis años de relación con su marido, la catalana ha querido también agradecer al presentador todo el cariño, amor y apoyo que le da día a día con un precioso mensaje: "Felicidades al amor de mi vida ❤️ gracias por ser el mejor amigo, compañero de vida, mi camino. Por todos esos momentos buenos que hemos pasado, los que vendrán. Por superar juntos los malos, siempre. Porque no se nos acaben las ganas de reír. Y por seguir este viaje juntos por muchos, muchos, muchos años más", ha escrito la autora de Piel de letra.

Además, como toque emotivo, Laura ha escogido a Adele y su recién estrenada Easy on Me para acompañar las imágenes de ella y Risto. Eso sí, aunque la canción de Adele es preciosa, la realidad es que dado el contexto del disco, todo apunta a que se trata de un tema de desamor en el que la artista británica pide que la traten bien y expone lo que parece ser el camino que la ha llevado hasta su divorcio. Eso sí, para cada uno, esta canción puede tener una interpretaicón diferente, por lo que tal vez Laura haya querido mostrar que Risto le allana el camino en la vida y que pese a ser joven no se arrepiente de todo lo que ha dejado atrás para formar una familia con él.