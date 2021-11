Justin Bieber, Maluma, Drake, Hiba Abouk, Jaden Smith o Kendall Jenner: Todos se despiden de Virgil Abloh

Este domingo 28 de noviembre, el mundo de la moda se vestía de luto tras conocer la muerte de Virgil Abloh, el director creativo masculino de Louis Vuitton y fundador de la firma Off-White. Con 41 años un cáncer acababa con su vida que había dedicado en cuerpo y alma a intentar cambiar las cosas a través de la moda, la cultura y el arte.

Supo hacerse un hueco en la cúspide celebritera y son muchos los que le admiraban, no solo en la industria de la moda. Tenía también grandes amigos en la música. Muchos de ellos están llenando las redes con mensajes de despedida.

Justin Bieber

“Perdimos uno real, descanse en el paraíso rey. @virgilabloh ❤️”, compartía Justin Bieber en sus redes. El cantante estaba muy unido al diseñador que se encargó de crear el vestido de novia de su mujer.

Pharrell

“Mi corazón está roto. Virgil, fuiste un genio creativo amable, generoso y reflexivo. Tu trabajo como ser humano y tu trabajo como ser espiritual vivirá para siempre. Enviando amor y luz a tu esposa, hijos, familia y a los del día. Estás con el maestro ahora, brilla 🙏🏾”, compartía en redes Pharrell, un músico que siempre ha estado muy unido a la industria de la moda.

Hailey Bieber

“Virgil cambió por completo la forma en que veía el estilo y la moda de la calle, la forma en que veía las cosas me inspiró profundamente. Nunca podré expresar completamente lo agradecida que estoy de haberlo conocido y trabajado con él, desde caminar en sus pasarelas hasta que él diseñara mi vestido de novia y todos los demás momentos increíbles en medio, sentí que siempre me apoyaba. Era alguien que siempre traía vida, carisma, amor y diversión a cualquier situación y a cada habitación en la que entraba. Una mente creativa única en una generación que es tan rara y nunca olvidaré su impacto. Te amamos Virgil”. Con estas palabras mostraba su pesar Hailey Bieber.

Gigi Hadid

“Estoy desconsolada por la pérdida de mi querido amigo y amigo del mundo, Virgil Abloh. Fue 1 de 1. Su amabilidad y generosidad enérgica dejaron una impresión duradera en cada vida que tocó: hizo que todos se sintieran vistos y especiales. Él será profundamente extrañado, apreciado y celebrado por mí y todas las personas e industrias que han tenido la suerte de trabajar y conocer la verdadera supernova detrás de este hombre”, compartía Gigi Hadid.

“Lo imagino ahora como nuestro Mickey Mouse ... por siempre con nosotros, por siempre adorado, por siempre mágico, por siempre guiándonos con esa DIVERSIÓN especial de Virgil; Estoy segura de que así es como quería que lo recordaran, pero nunca volverá a ser lo mismo sin él en la habitación”, añadía visiblemente emocionada con la pérdida.

“Seguirás inspirándome todos los días, V. Me siento bendecida y honrada por cada momento. Descansa tranquilo, amigo mío. Eres tan amado. Tú eras la diferencia. Como siempre dijimos ... "Nos vemos en alguna parte, pronto ™ ️"Enviando mi más sentido pésame, luz y fuerza a Shannon, sus hijos y toda su familia”, terminaba expresando.

Hiba Abouk

Virgil Abloh tocó a gente de todos los sitios y condiciones. Hiba Abouk es una de las que creyó en su talento: “Gracias por tu genialidad, por ser un visionario, por favorecer la integración y tolerancia y mejorar así el mundo de la moda. Para siempre quedará tu legado y los momentos que compartimos 🙏🏽❤️ #rip #virgilabloh #angel”.

Drake

“Mi plan es tocar el cielo 1000 veces más por ti… amarte eternamente hermano 🕊 gracias por todo”, le dedicaba Drake junto a una foto que demuestra la complicidad que había entre ellos.

J Balvin

“Que en Paz descanses Má g!! Cambiaste el mundo de la creatividad ,el arte, el diseño y la inspiración de toda una generación. Gracias por tu legado @virgilabloh 🙏🙏🙏”. Estas palabras de J Balvin demuestran que Abloh caló en todas las culturas.

Maluma

“FUCK CANCER. We lost another LEGEND 💔”. No le hacían más palabras a Maluma para mostrar la rabia que le ha dado que esta enfermedad se haya llevado a una persona como Abloh por el que sentía mucha admiración, como tantos otros.

Cara Delevingne

“Estoy en shock. Mi corazón está roto. Este hombre ha hecho tanto por tanta gente. Vivió su vida para la creación y para los demás de muchas maneras. Solo espero que, con su decisión de enfrentar esta batalla en privado, sintiera y estuviera rodeado de todo el amor que el mundo y las personas cercanas a él sintieron. Nunca será olvidado y continuará inspirando a tantos todos los días”, escribía en sus redes Cara Delevingne.

Justin Timberlake

“¿Qué se puede decir cuando una fuerza como @virgilabloh se va demasiado pronto? Le diste al mundo tanto, en tan poco tiempo. Y creado con intensidad… sabiendo mejor que el resto de nosotros que la vida es corta, pero todo es posible. Me siento honrado de haberte conocido. Gracias por compartir tu regalo con nosotros 🙏🏻”, expresaba Justin Timberlake.

Jaden Smith

“Perdimos a un genio hoy, descansa en el poder”, compartía el hijo de Will Smith que siempre ha estado muy relacionado con el mundo de la moda.

Bella Hadid

“Estoy perdida ... Él era alguien para todos. Ese era el poder mágico que tenía. Hizo que cada persona con la que se cruzara se sintiera especial de cualquier manera posible. Incluso cuando el mundo se sentía triste, traía risa, color y belleza. La forma en que tuvo un impacto positivo en todo lo que tocó, y siempre presionó por su cultura / el mundo, es la razón por la que fue un ángel en la tierra y uno para tantos. El alma guerrera más bella. No puedo creer esto”, expresaba Bella Hadid totalmente rota con la noticia.

“Rompiste los límites e hiciste todo tuyo. Compartiste tu amor infinitamente. La forma en que funcionaba tu cerebro estaba más allá de cualquier cosa, y la forma en que hiciste cada cosa en la vida por tu familia, amigos y para mejor .... Te vamos a extrañar mucho V. Realmente me viste y me apoyaste en todos los niveles. Como lo hiciste con muchos de nosotros. Una luz etérea. Siempre te inspiraste para seguir esforzándote, trabajar duro y ser amable. No importa qué. Estoy pensando en enviarle amor y oraciones a su hermosa Shannon, a sus hijos y al resto de la familia Abloh. Estoy devastada. Serás tan extrañado y apreciado V. "POR EL INFINITO ..." Vuela alto mi hermano Libra. Sé que ahora estás vigilando el mundo. Te amo de por vida .🌎 #FUCKCANCER”, terminaba.

Kendall Jenner

“No puedo creer que esté escribiendo esto. Si tuviste el privilegio de conocer a Virgil, fuiste uno de los afortunados. Era la persona más amable, positiva, humilde, alegre y llena de luz que he conocido. Tenía la manera más maravillosa de hacerte sentir tan especial. Su sonrisa genuina calentaría tu corazón. Luchar contra su enfermedad en privado explica perfectamente el tipo de hombre que era, nunca quiso que nadie se preocupara por él”, comenzaba escribiendo Kendall Jenner, una de las Kardashian, clan al que estuvo muy unido el diseñador.

“Hemos perdido a un querido amigo. No hay palabras que hagan justicia a mis sentimientos en este mismo momento, pero lo que puedo decir es que estoy absolutamente desconsolada. por su familia, sus hijos, su esposa y cualquier persona que lo quisiera profundamente. V nos enseñó a mí y a todos nosotros una lección muy importante, aunque sabía que tenía poco tiempo, era brillante, amable y estaba lleno de amor. Todos necesitamos un poco de Virgilio en nosotros. Nos deja con su influencia, para crear y cambiar el mundo. hiciste exactamente eso Virg. Nuestro ángel aquí en la tierra, ahora está sobre nosotros. Te amo V !!! Te extrañaré V. Me siento bendecida de haber sido tocado por tu energía. Sé que estás creando las mejores vibraciones allí. Descansa tranquila y poderosamente hermoso Virgilio. Hasta la próxima ❤️”, terminaba expresando.

Son muchos los que siguen compartiendo mensajes de despedida. Descanse en paz.