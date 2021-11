Lo que le hicieron Mau y Ricky a Melendi: “Tardó tres días en contestar”

Mau y Ricky forman uno de los dúos más exitosos de la escena musical latinoamericana y últimamente están ganado bastante terreno en nuestro país gracias a los éxitos del último año. Para hacer balance de esta buena racha y hablar sobre sus últimas colaboraciones, los hermanos Montaner se han sentado esta semana en LOS40 Global Show con nuestro querido Tony Aguilar.

El éxito con María Becerra

Ricky: "Es una canción que nos gusta mucho. María Becerra es lo máximo. Con ella tuvimos la oportunidad de escribir esta canción, Mal acostumbrao, hace un par de meses y a la gente le ha gustado mucho".

La reacción de Melendi

Mau: "Me da mucha risa cómo se da la colaboración con Melendi. No nos conocíamos en persona, pero empezamos a hacer esta canción juntos y Ricky y yo, a pesar de que era un riesgo porque no sabíamos si le iba a gustar, cambiamos el título de la canción cuando escribimos nuestra parte. No se llamaba La boca junta antes. No sabíamos cómo iba a reaccionar Melendi. Tardó tres días en contestar, pero nos mandó una nota de voz, que es una de mis notas preferidas, y nos dijo: 'Al principio me molestó, pero después me gustó mucho y ahora no me lo puedo sacar de la cabeza'. No me imagino a nadie cambiándole a Melendi el título de una canción suya".

Videoclip oficial de 'La boca junta'

La canción favorita de la familia

Mau: "Amo esa canción. Es una de mis favoritas de este año. Los muchachos de Lérica son un amor, muy talentosos, y llevábamos rato queriendo hacer un tema juntos. Hijos contigo tiene algo porque es la canción preferida de mis padres y es la canción preferida de mi esposa. Esa canción es trending topic en nuestra familia".

El notición de Camilo y Evaluna

Ricky: "Estamos muy felices. Es una noticia que vino en un momento muy especial. Estábamos toda la familia a punto de cantar en República Dominicana. Hicimos un directo y fue espectacular. Se me pasaron mil cosas por la cabeza y empezamos a llorar".

Mau: "Yo fui un meme y sigo siendo un meme. La vez que más cantidad de mensajes he recibido en mi Instagram ha sido con ese meme. Me viralicé y ahora me usan para todo".

