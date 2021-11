Calendario de series en HBO Max para diciembre 2021 con el regreso de ‘Sexo en NY’

HBO Max continúa su andadura en nuestro país con algunos de los títulos más potentes y esperados de los últimos meses.

Por ejemplo, este diciembre llega al catálogo de la plataforma el regreso de Sexo en Nueva York, reconvertido en Just like that pero sin Samantha Jones.

Además de un concierto acústico singular y otros títulos que pueden sorprenderte. Toma nota para no perderte nada de lo que está por llegar a la plataforma:

1 Diciembre

Acoustic Home



Melendi, Vanesa Martín, Estopa, Rozalén, Mónica Naranjo, Ana Mena, India Martínez o María José Llergo son algunos de los artistas que protagonizan estos diez capítulos sobre música y vida. A través de un concierto acústico y testimonios de sus propias vivencias, que comparten con Mikel Corral, reconocido periodista del medio.

5 Diciembre

Beforeigners (Los visitantes) Temporada 2



La nueva temporada comienza con Oslo siendo sacudido por un brutal asesinato. Lars y Alfhildr se vuelven a reunir en una investigación vinculada a varios países y siglos que plantea la pregunta: ¿podría Jack el Destripador haber migrado en el tiempo hasta el presente? Los detectives de la policía, Lars y Alfhildr, pronto se dan cuenta de que si quieren capturar al asesino, solo pueden confiar el uno en el otro.

8 Diciembre

Landscapers



Olivia Colman y David Thewlis protagonizan esta serie limitada de cuatro episodios inspirada en hechos reales. Relata la peculiar historia de amor entre Chris y Susan Edwards, una pareja briánica aparentemente anodina que se convierte en el foco de una extraordinaria investigación cuando se encuentran dos cadáveres en el jardín trasero de una casa en Nottingham.

9 Diciembre

And just like that (Sexo en NY)



El nuevo capítulo de la pionera serie de Sexo en Nueva York sigue a "Carrie" (Sarah Jessica Parker), "Miranda" (Cynthia Nixon) y “Charlotte” (Kristin Davis) en su viaje desde la compleja realidad de la vida y la amistad a los 30 a la aún más compleja realidad de la vida y la amistad a los 50. La serie también incluye a los miembros del reparto ya anunciados Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.

15 Diciembre

Hacks



El oscuro relato de la relación que se crea entre Deborah Vance (Jean Smart), una legendaria cómica de Las Vegas, y una descarada joven de 25 años (Hannah Einbinder).