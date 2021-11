Miki Nadal, tras ganar ‘Masterchef Celebrity 6’: “Pensé en abandonar porque es muy duro”

Miki Nadal ha sido el ganador de Masterchef Celebrity 6 pero ha compartido el premio con otro de sus compañeros, por primera vez en la historia del talent.

No solo eso, sino que ha ganado el título junto con Juanma Castaño, su enemigo número 1 dentro del concurso, del que han salido abrazados y siendo amigos... ¿o eso parece?

De todo ello hablamos con el humorista que nos cuenta su experiencia en las cocinas, la relación con sus compañeros, con los jueces y lo que se movía detrás de las cámaras con Verónica Forqué:

Miki has ganado uno de los talents más duros de la TV pero has compartido el premio, ¿eso es una alegría o una pena?

Es una alegría, puede parecer que es ganar la mitad pero en realidad es que disfrutas el doble. Disfrutas por ti y por el compañero con el que has compartido tantas semanas.

Al principio solo escuché el nombre de él y pensé en dejarlo solo para que disfrutara pero al escuchar mi nombre en vez de abrir los brazos para aplaudir, los abrí para abrazarnos.

Habéis logrado que se olvide que era la edición de Verónica Forqué...

No es excluyente. Ha sido su edición y la de doble ganador. En realidad la disfrutamos mucho. Ir a los exteriores con Verónica sabía que iba a ser una fiesta, entretenida, loca, divertida, con altibajos, caótico... esos cocinados para tanta gente se pasaban rápido porque nos lo pasábamos bien.

Entonces, ¿participar con la actriz no fue tan duro como parecía desde fuera?

Te puedo asegurar que tanto Verónica como Carmina han sido las personas más queridas de la edición.

Así como Verónica abandonó, ¿se te pasó por la cabeza a ti también dejar las cocinas?

Si te digo la verdad, sí. Muy al final porque estaba muy agotado, con rivales muy fuertes. Pensaba que el menú no me iba a salir y pensé en dejarme llevar. Un momento de debilidad que me duró media hora hasta que mis amigos me reconducieron y volví a por todas.

Es realmente duro, te enfrentas a mucho trabajo, pruebas de estrés, contra el tiempo, no puedes aplicar todo lo que sabes, mentalmente y físicamente es mucho estrés.

¿Con quién sigues teniendo relación de tus compañeros? ¿Y los jueces?

Seguimos teniendo relación todos, tenemos un grupo de whatsapp en el que estamos los 16. Unos son más activos, otros menos pero todos nos leemos.

Con los jueces seguimos hablando también. Estuve comiendo en casa de Jordi y es un anfitrión espectacular. Con Samantha también nos escribimos.

¿Repetirías la experiencia como hizo Boris?

No, esto es como la Mili. Me lo pasé muy bien, conocí a mucha gente pero no repetiría. Hay que hacer otras cosas. Que vengan otros nuevos y vivan la presión de este concurso.