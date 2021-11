Neil Young publicará una colección de demos que no recuerda haber grabado

Llama la atención que un artista no recuerde haber grabado sus propias canciones. Sin embargo, cuando hablamos de Neil Young, que llega más de 50 años de trayectoria musical, no nos parece tan raro que el músico haya olvidado el momento en el que grabó una serie de demos que nunca llegaron a publicarse. El canadiense tiene 40 discos grabados en solitario, y no es tan descabellado pensar que no tenga en mente algunas primeras tomas de canciones que grabó en algún momento.

Young ha anunciado ahora el lanzamiento de una serie de demos que, supuestamente, grabó por primera vez en 1987. No recuerda cuándo lo hizo, pero reconoce que, por su sonido, muchas de ellas fueron la primera piedra sobre la que se crearon algunas versiones finales que vieron la luz en el disco Freedom de 1989, así como algún tema de Psychedelic Pill de 2012. Eso sí, deja patente que son versiones significativamente diferentes de sus grabaciones finales.

El lanzamiento llevará por título Summer Songs, aunque aún no se ha especificado cuándo se hará realidad. Young reconoce que una de las ideas es que se incluyan en su próximo lanzamiento recopilatorio Neil Young Archives Volume III, aunque también existe la posibilidad de que se publiquen de forma independiente.

El músico también ha explicado que las grabaciones fueron etiquetadas con la misma fecha en que fueron encontradas recientemente y que "todas tienen un sonido único muy similar". Young agregó que estas canciones fueron escritas y grabadas en el estudio, por lo que podemos calcular, según sus palabras, que no puede recordar estas sesiones en absoluto.

"Es una escucha hermosa, creada en un corto período de tiempo, que influyó en cuatro álbumes", dice Young, admitiendo que se están realizando investigaciones para "verificar completamente el historial de grabación" de estas demos.

El año pasado, Young lanzó Neil Young Archives Volume II, que cubría el período de su música de 1972 a 1976. En diciembre, Young lanzará su 41º álbum de estudio, Barn, con sus colaboradores de mucho tiempo, Crazy Horse. Lo ha adelantado ya con las canciones Heading West y Song Of The Seasons.

Tras dejar la banda Buffalo Springfield en 1968, Neil Young logró establecerse como uno de los más influyentes y personales cantautores de su generación. Desde los comienzos de su carrera como solista a finales de los 60 hasta finales de los 90, nunca dejó de escribir, grabar y tocar en vivo. De esta manera, su catálogo oficial sólo representa una porción de su obra ya que conservó en sus arcas innumerables cintas jamás lanzadas.