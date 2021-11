Belén Aguilera: “Igual en una gran discográfica me sentiría pequeña o no me darían el mimo que merezco”

Coincidí con Belen Aguilera en LOS40 Music Awards y tardé exactamente dos minutos en decirle que Camaleón, su nuevo single, tenía todas consigo para convertirse en el mayor éxito de su discografía hasta la fecha. Los números y visualizaciones del videoclip prometen hacer de este tema otro himno como lo fue La tirita. También avanzan que su próximo disco, Superpop, será el trabajo que la consagre en la convulsa y a veces injusta industria musical. Sobre todo esto hablo con ella en nuestro encuentro por Zoom. Sobre su posición en la escena musical española, el trasfondo que guarda su nuevo álbum de estudio y del tipo de artista que quiere llegar a ser.

Pregunta: 'Camaleón' es una de esas canciones que con la primera escucha huele a hit. Algo muy parecido pasó con 'La tirita'. ¿Eras totalmente consciente del potencial que tenía el tema antes de su lanzamiento?

Respuesta: Le tengo mucho cariño a todas las canciones. Son mías, han salido de mis adentros y no las veo tanto con esa mirada comercial. Pero gracias a Dios tengo un equipo maravilloso y unas personas que me rodean que suelen ser a los que les mando los temas. Me suelo guiar por ellos para saber cómo enfocar el tema de los singles.

Videoclip oficial de 'Camaleón'

P: ¿En qué momento creativo surge una canción tan diferente a lo que venías haciendo?

R: La canción, a piano, sonaba muy latina. De hecho, cuando la enseñé me dijeron que era del estilo de Havana, de Camila Cabello. Pero quería enfocar Camaleón como un Sweet Dreams, con un sample muy noventero para alejarme totalmente de lo que sonaba en un primer momento. No hay un porqué. Simplemente quería tirarlo por ahí. Fue un momento de locura cuando nos metimos en el estudio, introdujimos ese ritmo y encontramos la magia.

En Camaleón no quería usar a las drags, quería trabajar con ellas

P: Para el videoclip diste con unas compañeras excepcionales. ¿Cómo surge la colaboración con las reinas de 'Drag Race España'?

R: Me hice muy fan del programa y muy fan de ellas. Hablándolo con mi pareja creativa, un amigo, se nos ocurrió que sería muy guay tenerlas en el vídeo, tener cada una un personaje y dar juntas un golpe para cargarnos el heteropatriarcado. Esa idea hipotética se pudo llevar a cabo. También coincidió que nuestra agencia de management a veces trabaja con la agencia de las reinas. Se propuso, aceptaron y se tiró para adelante.

P: Y el resultado es una maravilla.

R: Ha sido el videoclip en el que me he sentido más a gusto, rodeada de ellas, con gente que las admiraba, con gente que apreciaba su talento y su humor. Ha sido el videoclip en el que más me he divertido. Bueno, quitando La tirita que también fue espectacular.

P: Pero no todo fue bonito, también hubo polémica.

R: Cuando tuve la idea yo ya me olía que que me podían tachar de oportunista. Me daba bastante miedo. No quería usar a las drags, quería trabajar con ellas. Cada una tiene su personaje y ejecuta su función. En ningún momento las eclipsó o les robo el protagonismo. Se muestra que les tengo admiración y que he querido darles un papel dentro de mi proyecto. Sabía que iba a haber críticas porque no le puedes gustar a todo el mundo. Las drags están más de moda por una plataforma que les ha dado visibilidad y gracias a eso yo he podido aprender mucho y empaparme de su talento. No creo que eso sea malo. Sí espero que no sea una moda pasajera y cada vez tenga más visibilidad el mundo drag.

P: Todo el mundo está hablando de 'Camaleón', pero el lanzamiento vino acompañado de 'Camuflo'.

R: El disco, Superpop, son duplas, son canciones en bloque de dos que hablan de un mismo tema. Por un lado, está el cómo exteriorizo algo hacia mis amigos y, por otro, está cómo lo siento en realidad. Camaleón y Camiflo son la dupla con la que mejor se entiende el concepto del álbum.

P: ¿'Camaleón' es el focus single o sacarás otro sencillo de cara al lanzamiento del álbum el 28 de enero?

R: No sé si lo puedo decir, pero habrá un lanzamiento acompañando el disco y será Vértigo. Hemos elegido esa canción porque a nivel sonoro también es otro cambio. Tiene un sonido que puede sorprender y su significado refleja mucho de qué va el disco.

P: ¿Y de qué va 'Superpop'?

R: Superpop ha sido abrazar a la niña que yo he sido y llevo dentro. Y abrazarla por el vértigo a crecer. Ese vértigo es todo lo que engloba el disco. Terminó hablando de temas muy existenciales. Me he hecho mayor. ¿Y ahora qué?

P: ¿La intención era alejarte del sonido más melódico de 'Cómo ves, no siempre he sido mía'?

R: No soy una persona que piense y luego haga. Voy haciendo y voy encontrando significado a lo que hago. No tenía nada premeditado, pero es verdad que todo empezó con La tirita. Tenía ganas de enseñar una parte de mí que no había enseñado. Cuando la gente me conocía me solía decir que era muy diferente a lo que se esperaba, a la música que hacía. Me daba rabia porque la gente pensaba que estaba todo el día llorando en mi habitación y enamorándome de gente que no me correspondía. No soy eso, así que he querido hacer un disco que me identifique. Cómo ves, no siempre he sido mía me identificó en un momento en el que yo no me sentía tan segura ni tan auténtica. Ahora mismo soy yo. Superpop es todo mi mundo, mi escenario y mi manera de expresarme.

P: Me gusta que en tu proyecto global apenas hay colaboraciones. Eso va en contra de la tendencia que marca ahora la industria.

R: Es importante que todo lo que hago tenga coherencia. Tengo una manera de hacer muy distinta a lo que veo en otros artistas, que se reúnen en el estudio y sacan muchas melodías y letras. Yo necesito tiempo, estar sola. Soy incapaz de componer con otras personas. Para bien o para mal es mi manera de hacer. Os surge o no lo sé forzar. Además, soy una persona a la que le cuesta mucho pedir y tampoco le gusta molestar.

Mi incursión en la industria está siendo progresiva y orgánica, y eso es bueno para mi salud mental

P: Una persona dijo que si la industria fuera justa, 'Camaleón' estaría sonando en cada radio. ¿Cómo es tu relación con la industria?

R: Me he ido metiendo poco a poco. No pertenezco a ninguna discográfica y sé que eso tiene pros y contras. No sé perfectamente cómo funciona la industria. Sé cosas y veo cosas.

P: ¿Pero crees que se te valora como mereces o por el hecho de no estar bajo el paraguas de un gran sello te sientes más desprotegida?

R: Estoy muy a gusto con la gente con la que trabajo y no lo cambiaría por estar en una gran discográfica. Para mí es mucho más importante el equipo humano. No sería capaz de tirar para adelante un proyecto si no me sintiese escuchada. Igual en una gran discográfica me sentiría pequeña o que no me darían el mimo que me merezco. Ahora lo recibo, mi equipo lucha por mí y, con todo lo difícil que es, tengo mi público, vendo entradas y estoy en festivales. Conozco a gente que admiro y veo admiración mutua. Mi incursión en la industria está siendo progresiva y orgánica, y eso es bueno para mi salud mental.