Es esta una buena semana para los artistas españoles más jóvenes en la lista de LOS40. Sí, porque Dani Fernández se ha colgado la medalla de oro con Clima tropical, mientras que Natalia Lacunza se ha estrenado en el chart con Cuestión de suerte (novedad al #35). Pero hay otros nombres que sobresalen del resto en la última lista de noviembre. Camilo y Evaluna han ascendido más puestos que nadie con Índigo: siete posiciones, hasta quedarse en el #13, después de solo tres semanas). La entrada más fuerte ha sido la de Lil Nas X con That's what I want, que debuta en el #30. E Imagine Dragons no se desprenden del récord de permanencia con Follow you: este tema, que ya fue número uno, lleva 35 semanas con nosotros y ahora sube dos posiciones, hasta el #32. Tony Aguilar te presenta el repaso en vídeo que encabeza estas líneas.