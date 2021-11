Una semana como esta, Rihanna, Kylie Minogue, Laura Pausini, Duncan Dhu y Tequila fueron Nº1 de LOS40

Menudo invento La Máquina del Tiempo, que en #Del40al1CocaCola nos permite cada semana viajar al pasado y recordar canciones que fueron número uno de la lista oficial de LOS40 por estas fechas. La primera parada es en 2020: el puesto de honor lo conquistaron Aitana y Morat con Más de lo que aposté. Y hace cinco años, J Balvin, acompañado de Pharrell Williams, BIA y Sky, tocaba techo en el chart con Safari. Incluido en su álbum Energía, fue número uno de ventas en España, México, Panamá y la lista latina de Estados Unidos.

En 2011, hace diez años, Rihanna y Calvin Harris unieron fuerzas en un tema titulado We found love, que coronó la lista a finales de noviembre. Con diez semanas en lo alto de la clasificación de Billboard, fue uno de los mayores éxitos de aquella temporada (ninguna otra canción lo logró). Hasta la fecha se han vendido del single más de 10,5 millones de copias y su vídeo fue reconocido como el Mejor del Año en los premios Grammy. El rock de Fito y Fitipaldis se situó en la primera plaza en 2006 gracias al tema Por la boca vive el pez.

Seguimos retrocediendo y encontramos que en 2001, hace veinte años, fue la australiana Kylie Minogue quien alcanzó el puesto de honor con una de sus canciones más dance: Can’t get you out of my head. También fue número uno en 40 países. Hace 25 años, en 1996, la italiana Laura Pausini accedió a la primera posición, y lo hizo con su preciosa balada Inolvidable.

Hace 30 años, el número uno fue para La casa azul, pero no el grupo de Guille Milkyway, sino la canción de Duncan Dhu, de su sexto disco, Supernova. Lo que son las cosas: por entonces Mikel Erentxun ni siquiera había iniciado su carrera en solitario, y a estas alturas lleva ya 13 discos de estudio (durante un tiempo se solaparon las grabaciones por separado de Mikel y de Diego Vasallo con las de Duncan Dhu; un Diego que sí había publicado por su cuenta antes de Supernova, con el alter ego de Cabaret Pop). Y cerramos la sección esta semana en 1981, con el número uno de Tequila y Salta. Curiosamente, 40 años después, la banda hispanoargentina (ahora ya solo con Alejo Stivel y Ariel Rot al frente) se ha despedido de los escenarios con un emotivo concierto en Madrid.