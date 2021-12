‘Sexo en Nueva York’ vuelve a su esencia en el tráiler de ‘And Just Like That’

Terminó la espera. El próximo 9 de diciembre, HBO Max publicará en su catálogo una serie muy esperada por todos aquellos que durante años siguientes las andanzas de Carrie, Miranda y Charlotte en Sexo en Nueva York. De cara a su estreno inminente, el gigante del streaming ha compartido por fin el tráiler oficial de la ficción que llevará por título And Just Like That.

Con buenas amigas a tu lado, todo es posible.



And Just Like That... se estrena el 9 de diciembre solo en https://t.co/8etSAQf0PL pic.twitter.com/zSP2miNz3V — HBO Max España (@HBOMaxES) November 30, 2021

Esta secuela de Sexo en Nueva York volverá a centrarse en la historia de estas tres amigas. Seremos testigos de un nuevo viaje que inician Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon ) y Charlotte (Kristin Davis). En esta ocasión veremos cómo las chicas se enfrentan a la compleja realidad de la vida y la amistad a los 50 años.

El reparto lo completan Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler. Además, HBO ha confirmado que la primera temporada de And Just Like That tendrá un total de diez capítulos. Los dos primeros se podrán ver a partir del jueves 9 de diciembre. Los ocho restantes se emitirán semanalmente.

El rotundo éxito de 'Sexo en Nueva York'

Sexo en Nueva York es una de series que marcó un antes y un después en la historia ficción. Es un título de culto y su historia continúa en el imaginario colectivo gracias a seis temporadas maravillosas y dos películas que, aunque no fueron tan bien recibidas por los fans, sirvieron para conocer el futuro de Carrie, Miranda, Charlotte y Samantha.

En And Just Like That no seguiremos disfrutando de la amiga más alocada de Sexo en Nueva York (ya sabéis, problemas entre ellas), pero sí veremos a las demás exprimiendo la vida al máximo después de cumplir medio siglo. ¡Tenemos muchas ganas de esta continuación!